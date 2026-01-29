$42.960.17
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 12532 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 11533 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 11850 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 15305 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 17642 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13329 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24639 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24079 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27920 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
ФРС США зберегла процентні ставки на тлі тиску Трампа та рекордів фондового ринку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Федеральна резервна система США зберегла ключову процентну ставку на рівні 3,5-3,75% попри критику Трампа. Це рішення призвело до рекордного зростання індексу S&P 500.

ФРС США зберегла процентні ставки на тлі тиску Трампа та рекордів фондового ринку

Федеральна резервна система (ФРС) США на своєму першому засіданні у 2026 році проголосувала за збереження ключової процентної ставки в діапазоні 3,5-3,75%. Рішення було прийнято більшістю голосів (10 проти 2), попри публічну критику з боку президента Дональда Трампа, який вимагає більш агресивного пом'якшення монетарної політики для стимулювання економіки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Голова ФРС Джером Павелл під час пресконференції виступив із рішучим захистом автономії центрального банку. Це була його перша публічна поява після того, як Міністерство юстиції (DoJ) розпочало кримінальне розслідування щодо його свідчень у Сенаті про витрати на реконструкцію штаб-квартири ФРС. Павелл назвав це розслідування "претекстом" для політичного тиску.

Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28.01.26, 02:41 • 10968 переглядiв

Якщо ви втратите незалежність центрального банку, буде вкрай важко відновити довіру до інституції

– підкреслив Павелл.

Він додав, що відсутність прямого контролю з боку обраних посадовців є фундаментом стабільної економіки. Тим часом термін перебування Павелла на посаді закінчується вже у травні 2026 року, і Трамп, за даними джерел, розглядає на його місце лояльних кандидатів, зокрема Кевіна Гассетта або Крістофера Воллера.

Стан економіки та реакція ринків

Рішення ФРС базувалося на "стабільних темпах" зростання економіки та поступовій стабілізації ринку праці. Хоча інфляція все ще перевищує цільовий рівень у 2%, Павелл зазначив, що перспективи покращилися. Проти збереження ставки проголосували двоє призначенців Трампа – Стівен Міран та Крістофер Воллер, які виступали за зниження на 0,25%.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС28.01.26, 07:29 • 3926 переглядiв

Фондовий ринок відреагував на новини історичним рекордом: індекс S&P 500 вперше в історії перетнув психологічну позначку у 7000 пунктів. Інвестори, хоч і очікували на паузу, залишаються оптимістичними щодо можливих знижень ставок пізніше цього року. Аналітики Morgan Stanley Wealth Management зазначають, що ринку доведеться проявити терпіння, поки регулятор балансує між підтримкою зайнятості та стримуванням цін. 

Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС18.01.26, 04:26 • 5742 перегляди

Степан Гафтко

