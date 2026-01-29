ФРС США зберегла процентні ставки на тлі тиску Трампа та рекордів фондового ринку

Федеральна резервна система (ФРС) США на своєму першому засіданні у 2026 році проголосувала за збереження ключової процентної ставки в діапазоні 3,5-3,75%. Рішення було прийнято більшістю голосів (10 проти 2), попри публічну критику з боку президента Дональда Трампа, який вимагає більш агресивного пом'якшення монетарної політики для стимулювання економіки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Голова ФРС Джером Павелл під час пресконференції виступив із рішучим захистом автономії центрального банку. Це була його перша публічна поява після того, як Міністерство юстиції (DoJ) розпочало кримінальне розслідування щодо його свідчень у Сенаті про витрати на реконструкцію штаб-квартири ФРС. Павелл назвав це розслідування "претекстом" для політичного тиску.

Якщо ви втратите незалежність центрального банку, буде вкрай важко відновити довіру до інституції – підкреслив Павелл.

Він додав, що відсутність прямого контролю з боку обраних посадовців є фундаментом стабільної економіки. Тим часом термін перебування Павелла на посаді закінчується вже у травні 2026 року, і Трамп, за даними джерел, розглядає на його місце лояльних кандидатів, зокрема Кевіна Гассетта або Крістофера Воллера.

Стан економіки та реакція ринків

Рішення ФРС базувалося на "стабільних темпах" зростання економіки та поступовій стабілізації ринку праці. Хоча інфляція все ще перевищує цільовий рівень у 2%, Павелл зазначив, що перспективи покращилися. Проти збереження ставки проголосували двоє призначенців Трампа – Стівен Міран та Крістофер Воллер, які виступали за зниження на 0,25%.

Фондовий ринок відреагував на новини історичним рекордом: індекс S&P 500 вперше в історії перетнув психологічну позначку у 7000 пунктів. Інвестори, хоч і очікували на паузу, залишаються оптимістичними щодо можливих знижень ставок пізніше цього року. Аналітики Morgan Stanley Wealth Management зазначають, що ринку доведеться проявити терпіння, поки регулятор балансує між підтримкою зайнятості та стримуванням цін.

