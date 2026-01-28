Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС

Американская валюта продемонстрировала стремительное падение в среду, 28 января, опустившись до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп публично одобрил текущее ослабление доллара, что инвесторы расценили как сигнал к массовой продаже активов в США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индекс доллара упал до отметки 95,566, потеряв более 1% за одну торговую сессию. Комментарии Трампа о том, что текущая низкая стоимость валюты является "замечательной", усилили опасения инвесторов относительно нестабильности экономической политики Белого дома. На этом фоне евро впервые за четыре года превысил порог в 1,2 доллара, а фунт стерлингов достиг максимума на уровне $1,3796.

Это свидетельствует о кризисе доверия к доллару США – прокомментировал ситуацию Кайл Родда, старший аналитик Capital.com.

По мнению экспертов, администрация Трампа сознательно допускает падение валюты, чтобы стимулировать экспорт и "разогреть" экономику накануне промежуточных выборов 2026 года.

Противостояние с Федеральной резервной системой

Кризис доллара разворачивается на фоне беспрецедентного давления на Федеральную резервную систему. Сегодняшнее заседание ФРС проходит в условиях уголовного расследования Минюста в отношении главы ведомства Джерома Пауэлла и судебного процесса вокруг увольнения члена совета управляющих Лизы Кук. Трейдеры ожидают, что центральный банк оставит ставки без изменений, однако политическое вмешательство создает высокую волатильность.

Помимо внутренних конфликтов, на курс давят ожидания скоординированной интервенции США и Японии для поддержки иены. В целом за 2025 год доллар потерял более 9% стоимости, а в январе 2026 года снижение составило уже около 2,3%, что делает золото и другие валюты более привлекательными для мировых инвесторов.

