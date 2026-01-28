$43.130.01
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 21155 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 37857 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 29875 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 43415 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 27116 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 47388 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24595 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18383 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 39574 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
публикации
Эксклюзивы
Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Доллар США упал до самого низкого уровня с начала 2022 года после одобрения Трампом ослабления доллара. Это произошло на фоне давления на Федеральную резервную систему.

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС

Американская валюта продемонстрировала стремительное падение в среду, 28 января, опустившись до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп публично одобрил текущее ослабление доллара, что инвесторы расценили как сигнал к массовой продаже активов в США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индекс доллара упал до отметки 95,566, потеряв более 1% за одну торговую сессию. Комментарии Трампа о том, что текущая низкая стоимость валюты является "замечательной", усилили опасения инвесторов относительно нестабильности экономической политики Белого дома. На этом фоне евро впервые за четыре года превысил порог в 1,2 доллара, а фунт стерлингов достиг максимума на уровне $1,3796.

Нефтяные котировки держатся на максимумах из-за слабого доллара и ультиматумов Трампа Ирану28.01.26, 06:09 • 1044 просмотра

Это свидетельствует о кризисе доверия к доллару США

– прокомментировал ситуацию Кайл Родда, старший аналитик Capital.com.

По мнению экспертов, администрация Трампа сознательно допускает падение валюты, чтобы стимулировать экспорт и "разогреть" экономику накануне промежуточных выборов 2026 года.

Противостояние с Федеральной резервной системой

Кризис доллара разворачивается на фоне беспрецедентного давления на Федеральную резервную систему. Сегодняшнее заседание ФРС проходит в условиях уголовного расследования Минюста в отношении главы ведомства Джерома Пауэлла и судебного процесса вокруг увольнения члена совета управляющих Лизы Кук. Трейдеры ожидают, что центральный банк оставит ставки без изменений, однако политическое вмешательство создает высокую волатильность.

Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности28.01.26, 00:12 • 5768 просмотров

Помимо внутренних конфликтов, на курс давят ожидания скоординированной интервенции США и Японии для поддержки иены. В целом за 2025 год доллар потерял более 9% стоимости, а в январе 2026 года снижение составило уже около 2,3%, что делает золото и другие валюты более привлекательными для мировых инвесторов. 

Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"28.01.26, 02:41 • 3362 просмотра

Степан Гафтко

