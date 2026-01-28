Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности

Стоимость золота во вторник выросла более чем на 3%, установив новый рекорд на мировых рынках. Инвесторы массово вкладывают средства в драгоценный металл из-за усиления геополитической напряженности и опасений относительно стабильности американской экономики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото зафиксировала пиковое значение на уровне 5 181,84 доллара за унцию, продолжая стремительный рост после преодоления психологической отметки в 5 000 долларов в понедельник. С начала года металл подорожал уже на 18%. Основными факторами ралли стали ожидания относительно пересмотра процентных ставок в США и активная политика центральных банков мира по закупке золота для диверсификации резервов.

Ралли обычно заканчиваются, потому что движущие силы, которые изначально привели людей на рынок золота, исчезают, а это просто не так – отметил стратег по сырьевым товарам Bank of America Майкл Видмер.

Влияние политики США на стоимость металла

Дополнительным стимулом для роста спроса на защитные активы стали заявления президента Дональда Трампа о введении новых тарифов на импорт из Южной Кореи. Помимо торговых войн, рынок реагирует на угрозу частичного прекращения работы правительства США (шатдауна), поскольку крайний срок финансирования госучреждений истекает 30 января.

Участники рынка также ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Хотя большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставок на текущем уровне, особое внимание приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторов беспокоят вопросы будущей независимости центрального банка и его способности противодействовать инфляционным рискам в новых политических условиях.

