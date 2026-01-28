Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 12756 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 21346 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 19459 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 31123 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 21386 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39616 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22537 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17305 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 34712 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27838 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
94%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 24991 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 14578 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 18219 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 10286 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10070 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 31123 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 25000 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39616 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 41873 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 34712 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10077 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 10293 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 18227 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 24861 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32743 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Стоимость золота превысила 5181,84 доллара за унцию, увеличиваясь из-за геополитической напряженности и опасений относительно экономики США. Инвесторы активно вкладывают средства в драгоценный металл.

Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности

Стоимость золота во вторник выросла более чем на 3%, установив новый рекорд на мировых рынках. Инвесторы массово вкладывают средства в драгоценный металл из-за усиления геополитической напряженности и опасений относительно стабильности американской экономики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото зафиксировала пиковое значение на уровне 5 181,84 доллара за унцию, продолжая стремительный рост после преодоления психологической отметки в 5 000 долларов в понедельник. С начала года металл подорожал уже на 18%. Основными факторами ралли стали ожидания относительно пересмотра процентных ставок в США и активная политика центральных банков мира по закупке золота для диверсификации резервов.

Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию24.01.26, 00:38 • 8488 просмотров

Ралли обычно заканчиваются, потому что движущие силы, которые изначально привели людей на рынок золота, исчезают, а это просто не так

– отметил стратег по сырьевым товарам Bank of America Майкл Видмер.

Влияние политики США на стоимость металла

Дополнительным стимулом для роста спроса на защитные активы стали заявления президента Дональда Трампа о введении новых тарифов на импорт из Южной Кореи. Помимо торговых войн, рынок реагирует на угрозу частичного прекращения работы правительства США (шатдауна), поскольку крайний срок финансирования госучреждений истекает 30 января.

Участники рынка также ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Хотя большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставок на текущем уровне, особое внимание приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторов беспокоят вопросы будущей независимости центрального банка и его способности противодействовать инфляционным рискам в новых политических условиях. 

Цена золота впервые превысила $5000, достигнув нового рекорда26.01.26, 08:30 • 4874 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Тренд
Золото
Джером Пауэлл
Банк Америки
Федеральная резервная система
Reuters
Дональд Трамп