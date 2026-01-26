Цена золота впервые превысила $5000, достигнув нового рекорда

Цена на золото в понедельник подскочила до рекордных более 5000 долларов за унцию, продолжив исторический рост, на фоне того, как инвесторы вложились в безопасный актив на фоне роста геополитической неопределенности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена золота на спотовом рынке выросла на 1,98% до 5081,18 долларов США за унцию к 03:23 по Гринвичу (05:23 по Киеву), после достижения 5092,71 долларов США ранее. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 2,01% до 5079,30 долларов за унцию.

Цена металла выросла на 64% в 2025 году благодаря высокому спросу на безопасные активы, смягчению денежно-кредитной политики США, интенсивным закупкам центральными банками (Китай продолжил закупку золота четырнадцатый месяц подряд в декабре) и рекордным поступлениям в биржевые фонды. В этом году цены выросли более чем на 17%.

Последний катализатор "по сути - это кризис доверия к администрации США и американским активам, который был спровоцирован некоторыми ошибочными решениями администрации Трампа на прошлой неделе", сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп в среду резко отказался от угроз ввести пошлины для европейских союзников как рычаг для захвата Гренландии.

На выходных он заявил, что введет 100% пошлину для Канады, если она выполнит торговое соглашение с Китаем.

Он также угрожал ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, очевидно пытаясь заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе Совета мира. Некоторые обозреватели опасаются, что Совет может подорвать роль ООН как "главной глобальной платформы для разрешения конфликтов", хотя Трамп заявил, что будет сотрудничать с ООН.

"Эта администрация Трампа вызвала постоянный разрыв в том, как все делается, и поэтому теперь все вроде как бегут к золоту как к единственной альтернативе", - добавил Родда.

Тем временем рост иены утром в понедельник привел к значительному падению доллара, поскольку рынки опасались возможной интервенции иены, а инвесторы сократили позиции доллара перед заседанием Федерального резерва на этой неделе.

Снижение доллара делает золото, оцененное в долларах США, более доступным для владельцев других валют.

После беспрецедентного роста в 2025 году драгоценные металлы достигнут новых высот в этом году.

"Мы ожидаем, что (золото) продолжит расти. По нашему текущему прогнозу цены достигнут максимума около 5500 долларов позже в этом году", - сказал Филип Ньюман, директор Metals Focus.

"Случайные откаты вероятны, на фоне того, как инвесторы фиксируют прибыль, но мы ожидаем, что каждая коррекция будет кратковременной и встретится с сильным интересом к покупке", - добавил Ньюман.

Серебро на спотовом рынке подорожало на 5,79% до 108,91 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 109,44 доллара. Спотовая цена на платину выросла на 3,77% до 2871,40 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2891,6 долларов в начале сессии, а спотовая цена на палладий выросла на 3,2% до 2075,30 долларов за унцию, что является максимумом за три года.

В пятницу серебро впервые поднялось выше 100 долларов, опираясь на прошлогодний прирост на 147%, на фоне того, как потоки розничных инвесторов и импульсивные покупки добавили к длительному периоду напряжения на физических рынках металла.

