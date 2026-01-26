Цена золота впервые превысила $5000, достигнув нового рекорда

$43.170.00
50.520.00
ukru
25 января, 18:28 • 13244 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 23184 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 20926 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 20061 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 17847 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 16350 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15839 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16255 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27237 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45925 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - СвириденкоPhoto25 января, 20:51 • 7182 просмотра
Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детейPhoto25 января, 21:27 • 5868 просмотра
Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и ПольшиVideo25 января, 21:59 • 6404 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 4566 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС01:23 • 5328 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 91010 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 105645 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 112485 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 106069 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 106728 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 21923 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 22062 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 38487 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 38753 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 51850 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Золото

Цена золота впервые превысила $5000, достигнув нового рекорда

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Цена золота подскочила до рекордных 5081,18 долларов за унцию на спотовом рынке. Рост обусловлен спросом на безопасные активы и геополитической неопределенностью.

Цена золота впервые превысила $5000, достигнув нового рекорда

Цена на золото в понедельник подскочила до рекордных более 5000 долларов за унцию, продолжив исторический рост, на фоне того, как инвесторы вложились в безопасный актив на фоне роста геополитической неопределенности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена золота на спотовом рынке выросла на 1,98% до 5081,18 долларов США за унцию к 03:23 по Гринвичу (05:23 по Киеву), после достижения 5092,71 долларов США ранее. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 2,01% до 5079,30 долларов за унцию.

Цена металла выросла на 64% в 2025 году благодаря высокому спросу на безопасные активы, смягчению денежно-кредитной политики США, интенсивным закупкам центральными банками (Китай продолжил закупку золота четырнадцатый месяц подряд в декабре) и рекордным поступлениям в биржевые фонды. В этом году цены выросли более чем на 17%.

Последний катализатор "по сути - это кризис доверия к администрации США и американским активам, который был спровоцирован некоторыми ошибочными решениями администрации Трампа на прошлой неделе", сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп в среду резко отказался от угроз ввести пошлины для европейских союзников как рычаг для захвата Гренландии.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 16292 просмотра

На выходных он заявил, что введет 100% пошлину для Канады, если она выполнит торговое соглашение с Китаем.

Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24.01.26, 21:26 • 9606 просмотров

Он также угрожал ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, очевидно пытаясь заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе Совета мира. Некоторые обозреватели опасаются, что Совет может подорвать роль ООН как "главной глобальной платформы для разрешения конфликтов", хотя Трамп заявил, что будет сотрудничать с ООН.

Трамп угрожает 200% пошлиной на французские вина и шампанское: в чем причина20.01.26, 10:42 • 3027 просмотров

"Эта администрация Трампа вызвала постоянный разрыв в том, как все делается, и поэтому теперь все вроде как бегут к золоту как к единственной альтернативе", - добавил Родда.

Тем временем рост иены утром в понедельник привел к значительному падению доллара, поскольку рынки опасались возможной интервенции иены, а инвесторы сократили позиции доллара перед заседанием Федерального резерва на этой неделе.

Снижение доллара делает золото, оцененное в долларах США, более доступным для владельцев других валют.

После беспрецедентного роста в 2025 году драгоценные металлы достигнут новых высот в этом году.

"Мы ожидаем, что (золото) продолжит расти. По нашему текущему прогнозу цены достигнут максимума около 5500 долларов позже в этом году", - сказал Филип Ньюман, директор Metals Focus.

"Случайные откаты вероятны, на фоне того, как инвесторы фиксируют прибыль, но мы ожидаем, что каждая коррекция будет кратковременной и встретится с сильным интересом к покупке", - добавил Ньюман.

Серебро на спотовом рынке подорожало на 5,79% до 108,91 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 109,44 доллара. Спотовая цена на платину выросла на 3,77% до 2871,40 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2891,6 долларов в начале сессии, а спотовая цена на палладий выросла на 3,2% до 2075,30 долларов за унцию, что является максимумом за три года.

В пятницу серебро впервые поднялось выше 100 долларов, опираясь на прошлогодний прирост на 147%, на фоне того, как потоки розничных инвесторов и импульсивные покупки добавили к длительному периоду напряжения на физических рынках металла.

Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию24.01.26, 00:38 • 8201 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Гренландия
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Канада
Франция
Китай
Соединённые Штаты