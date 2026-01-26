Ціна золота вперше перевищила $5000, досягнувши нового рекорду

Ціна золота у понеділок підскочила до рекорду понад 5000 доларів за унцію, продовживши історичне зростання, на тлі того, як інвестори вклалися в безпечний актив на тлі зростання геополітичної невизначеності, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна золота на спотовому ринку зросла на ‌1,98% до 5081,18 доларів США за унцію до 03:23 за Гринвічем (05:23 за Києвом), після досягнення 5092,71 доларів США раніше. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в лютому зросли на 2,01% до 5079,30 доларів за унцію.

Ціна металу зросла на 64% у 2025 році завдяки високому попиту на безпечні активи, пом'якшенню грошово-кредитної політики США, інтенсивним закупівлям центральними банками (Китай продовжив закупівлю золота чотирнадцятий місяць поспіль у грудні) і рекордним надходженням у біржові фонди. Цього року ціни зросли більш ніж на 17%.

Останній каталізатор "по суті - це криза довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спровокована деякими помилковими рішеннями адміністрації Трампа минулого тижня", сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп у середу різко відмовився від погроз запровадити мита для європейських союзників як важіль для захоплення Гренландії.

На вихідних він заявив, що запровадить 100% мито для Канади, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм.

Він також погрожував запровадити 200-відсоткові мита на французькі вина та шампанське, очевидно намагаючись змусити президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до його ініціативи Ради миру. Деякі оглядачі побоюються, що Рада може підірвати роль ООН як "головної глобальної платформи для вирішення конфліктів", хоча Трамп заявив, що співпрацюватиме з ООН.

"Ця адміністрація Трампа спричинила ‌постійний ‌розрив у тому, як все робиться, і тому тепер усі начебто біжать до золота як до єдиної альтернативи", - додав Родда.

Тим часом зростання єни вранці в понеділок призвело до значного падіння долара, оскільки ринки побоювалися можливої ​​інтервенції єни, а інвестори скоротили позиції долара перед засіданням Федерального резерву цього тижня.

Зниження долара робить золото, оцінене в доларах США, більш доступним для власників інших валют.

Після безпрецедентного зростання в 2025 році дорогоцінні метали досягнуть нових висот цього року.

"Ми очікуємо, що (золото) продовжить рости. За нашим поточним прогнозом ціни досягнуть максимуму близько 5500 доларів пізніше цього року", - сказав Філіп Ньюман, директор Metals Focus.

"Випадкові відкати ймовірні, на тлі того, як інвестори фіксують прибуток, але ми очікуємо, що кожна корекція буде короткочасною та зустрінеться із сильним інтересом до купівлі", - додав Ньюман.

Срібло на спотовому ринку подорожчало на 5,79% до 108,91 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 109,44 долара. Спотова ціна на платину зросла на 3,77% до 2871,40 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2891,6 доларів на початку сесії, а спотова ціна на паладій зросла на 3,2% до 2075,30 доларів за унцію, що є максимумом за три роки.

У п’ятницю срібло вперше піднялося вище 100 доларів, спираючись на торішній приріст на 147%, на тлі того, як потоки роздрібних інвесторів та імпульсивні покупки додали до тривалого періоду напруги на фізичних ринках металу.

