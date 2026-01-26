$43.170.00
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 23302 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 21023 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 20160 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 17912 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16373 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15861 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16265 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27248 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45947 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ціна золота вперше перевищила $5000, досягнувши нового рекорду

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Ціна золота підскочила до рекордних 5081,18 доларів за унцію на спотовому ринку. Зростання зумовлене попитом на безпечні активи та геополітичною невизначеністю.

Ціна золота вперше перевищила $5000, досягнувши нового рекорду

Ціна золота у понеділок підскочила до рекорду понад 5000 доларів за унцію, продовживши історичне зростання, на тлі того, як інвестори вклалися в безпечний актив на тлі зростання геополітичної невизначеності, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна золота на спотовому ринку зросла на ‌1,98% до 5081,18 доларів США за унцію до 03:23 за Гринвічем (05:23 за Києвом), після досягнення 5092,71 доларів США раніше. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в лютому зросли на 2,01% до 5079,30 доларів за унцію.

Ціна металу зросла на 64% у 2025 році завдяки високому попиту на безпечні активи, пом'якшенню грошово-кредитної політики США, інтенсивним закупівлям центральними банками (Китай продовжив закупівлю золота чотирнадцятий місяць поспіль у грудні) і рекордним надходженням у біржові фонди. Цього року ціни зросли більш ніж на 17%.

Останній каталізатор "по суті - це криза довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спровокована деякими помилковими рішеннями адміністрації Трампа минулого тижня", сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп у середу різко відмовився від погроз запровадити мита для європейських союзників як важіль для захоплення Гренландії.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 16292 перегляди

На вихідних він заявив, що запровадить 100% мито для Канади, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм.

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24.01.26, 21:26 • 9610 переглядiв

Він також погрожував запровадити 200-відсоткові мита на французькі вина та шампанське, очевидно намагаючись змусити президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до його ініціативи Ради миру. Деякі оглядачі побоюються, що Рада може підірвати роль ООН як "головної глобальної платформи для вирішення конфліктів", хоча Трамп заявив, що співпрацюватиме з ООН.

Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина20.01.26, 10:42 • 3027 переглядiв

"Ця адміністрація Трампа спричинила ‌постійний ‌розрив у тому, як все робиться, і тому тепер усі начебто біжать до золота як до єдиної альтернативи", - додав Родда.

Тим часом зростання єни вранці в понеділок призвело до значного падіння долара, оскільки ринки побоювалися можливої ​​інтервенції єни, а інвестори скоротили позиції долара перед засіданням Федерального резерву цього тижня.

Зниження долара робить золото, оцінене в доларах США, більш доступним для власників інших валют.

Після безпрецедентного зростання в 2025 році дорогоцінні метали досягнуть нових висот цього року.

"Ми очікуємо, що (золото) продовжить рости. За нашим поточним прогнозом ціни досягнуть максимуму близько 5500 доларів пізніше цього року", - сказав Філіп Ньюман, директор Metals Focus.

"Випадкові відкати ймовірні, на тлі того, як інвестори фіксують прибуток, але ми очікуємо, що кожна корекція буде короткочасною та зустрінеться із сильним інтересом до купівлі", - додав Ньюман.

Срібло на спотовому ринку подорожчало на 5,79% до 108,91 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 109,44 долара. Спотова ціна на платину зросла на 3,77% до 2871,40 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2891,6 доларів на початку сесії, а спотова ціна на паладій зросла на 3,2% до 2075,30 доларів за унцію, що є максимумом за три роки.

У п’ятницю срібло вперше піднялося вище 100 доларів, спираючись на торішній приріст на 147%, на тлі того, як потоки роздрібних інвесторів та імпульсивні покупки додали до тривалого періоду напруги на фізичних ринках металу.

Срібне ралі 2026: ціна металу вперше в історії перевищила 100 доларів за унцію24.01.26, 00:38 • 8201 перегляд

Юлія Шрамко

