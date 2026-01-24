$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 9108 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 11374 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 21947 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 21458 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17238 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24551 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 51646 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21953 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24772 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Срібне ралі 2026: ціна металу вперше в історії перевищила 100 доларів за унцію

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Вартість срібла у п'ятницю зросла до 101 долара за унцію, подорожчавши з початку 2026 року на 40%. Роздрібні інвестори та промисловий попит спровокували дефіцит, але експерти попереджають про можливу корекцію.

Срібне ралі 2026: ціна металу вперше в історії перевищила 100 доларів за унцію
Фото: Reuters

У п’ятницю вартість срібла подолала психологічну позначку, продовживши аномальне зростання, яке розпочалося ще минулого року. Роздрібні інвестори та високий промисловий попит спровокували справжній дефіцит на фізичному ринку, що виштовхнуло котирування на нові історичні максимуми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотові ціни на срібло у п'ятницю зросли на 5,1% – до 101 долара за тройську унцію. Загалом з початку 2026 року метал подорожчав на 40% після вражаючого стрибка на 147% у 2025 році. Аналітики зазначають, що срібло виграє від своєї відносно низької ціни порівняно із золотом, яке також встановило рекорд на позначці 4988 доларів.

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди20.01.26, 21:26 • 6425 переглядiв

Проте експерти StoneX попереджають про "жовті прапорці": спекулятивне шаленство може призвести до різкої корекції, коли ринкові тріщини перетворяться на прірви.

Промисловий фактор та прогнози

Срібло залишається критично важливим для виробництва електроніки та сонячних панелей, що підтримує високу напруженість на ринку. Технічні аналітики наголошують, що швидке зростання готує грунт для значного відкату, проте наразі імпульс покупок залишається надзвичайно потужним.

Здається, всі хочуть бути залучені, але пристебніть ремені безпеки – волатильність буде високою

– підсумовують учасники ринку. 

Золото встановило новий історичний рекорд і перевищило позначку 4900 доларів, срібло та інші метали теж "на висоті"22.01.26, 23:06 • 5210 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Тренд
Золото
Електроенергія
Reuters