Срібне ралі 2026: ціна металу вперше в історії перевищила 100 доларів за унцію

Фото: Reuters

У п’ятницю вартість срібла подолала психологічну позначку, продовживши аномальне зростання, яке розпочалося ще минулого року. Роздрібні інвестори та високий промисловий попит спровокували справжній дефіцит на фізичному ринку, що виштовхнуло котирування на нові історичні максимуми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотові ціни на срібло у п'ятницю зросли на 5,1% – до 101 долара за тройську унцію. Загалом з початку 2026 року метал подорожчав на 40% після вражаючого стрибка на 147% у 2025 році. Аналітики зазначають, що срібло виграє від своєї відносно низької ціни порівняно із золотом, яке також встановило рекорд на позначці 4988 доларів.

Проте експерти StoneX попереджають про "жовті прапорці": спекулятивне шаленство може призвести до різкої корекції, коли ринкові тріщини перетворяться на прірви.

Промисловий фактор та прогнози

Срібло залишається критично важливим для виробництва електроніки та сонячних панелей, що підтримує високу напруженість на ринку. Технічні аналітики наголошують, що швидке зростання готує грунт для значного відкату, проте наразі імпульс покупок залишається надзвичайно потужним.

Здається, всі хочуть бути залучені, але пристебніть ремені безпеки – волатильність буде високою – підсумовують учасники ринку.

