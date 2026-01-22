$43.180.08
Золото встановило новий історичний рекорд і перевищило позначку 4900 доларів, срібло та інші метали теж "на висоті"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Світові ціни на дорогоцінні метали стрімко зростають на тлі геополітичної нестабільності. 22 січня золото перетнуло позначку 4917,65 доларів за унцію, а срібло та платина також оновили рекорди.

Золото встановило новий історичний рекорд і перевищило позначку 4900 доларів, срібло та інші метали теж "на висоті"

Світові ціни на дорогоцінні метали демонструють стрімке зростання на тлі глобальної геополітичної нестабільності та послаблення американської валюти. У четвер, 22 січня, вартість золота вперше в історії перетнула психологічну межу, водночас срібло та платина також оновили свої рекордні максимуми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на вечір спотова ціна на золото піднялася до 4 917,65 доларів за унцію. Одночасно з цим індекс долара США знизився на 0,4%, що зробило дорогоцінні метали доступнішими для іноземних інвесторів.

Експерти ринку зазначають, що основними рушіями зростання є очікування пом’якшення монетарної політики ФРС та загальна тенденція до дедоларизації світової економіки.

Вплив геополітики та ситуація навколо Гренландії

Додатковим чинником напруженості стали заяви президента США Дональда Трампа про отримання доступу до Гренландії в рамках домовленостей із НАТО.

Волл-стріт святкує: ринки злетіли після скасування Трампом тарифів для Європи

Попри заяви Вашингтона про посилення присутності в Арктиці для стримування рф та Китаю, Данія продовжує наполягати на непорушності свого суверенітету над островом. Ця невизначеність змушує інвесторів шукати захисту в перевірених активах.

Рекорди срібла, платини та паладію

Срібло продемонструвало вражаючу динаміку, досягнувши позначки 96,58 долара за унцію. Аналітики підкреслюють, що цей метал виграє не лише як безпечний актив, а й завдяки переконливому фундаментальному наративу. Ціна на платину зросла на 4,6%, зафіксувавшись на рівні 2601,03 долара, тоді як паладій подорожчав до 1900,59 долара за унцію.

Прогнози аналітиків

Ринкові стратеги вважають, що будь-яке короткострокове зниження ціни буде використовуватися великими гравцями як можливість для закупівлі. За прогнозами фінансових аналітиків, наступною ціллю для золота стане рівень 5000 доларів, а довгострокові розрахунки за послідовністю Фібоначчі вказують на потенціал зростання до 5187,79 доларів за унцію. 

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець року до $5400

Степан Гафтко

