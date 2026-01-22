Волл-стріт святкує: ринки злетіли після скасування Трампом тарифів для Європи

Американські фондові індекси завершили торги в середу стрімким зростанням. Інвестори з ентузіазмом відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про досягнення "рамкової угоди" щодо Гренландії з генсеком НАТО Марком Рютте. Це рішення дозволило уникнути введення жорстких мит на товари з восьми європейських країн, які мали набути чинності вже 1 лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після найгіршого дня за останні місяці ринок продемонстрував вражаюче відновлення. Індекс S&P 500 показав найбільший одноденний приріст за два місяці, піднявшись приблизно до позначки 6885 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq Composite також завершили день зі зростанням близько 1,2% кожен. Такий оптимізм різко контрастує з панічним розпродажем напередодні, коли загроза нової торговельної війни з ЄС спричинила обвал котирувань.

Експерти ринку, зокрема аналітики з Glenmede та JPMorgan, зазначають, що Уолл-стріт залишається надзвичайно чутливим до геополітичних заголовків. Попри радість від скасування тарифів, інвестиційна стратегія багатьох фондів залишається обережною, оскільки переговори щодо статусу Гренландії та присутності там американських систем ППО все ще тривають.

Ринки зітхнули з полегшенням, коли Трамп виключив використання військової сили для отримання Гренландії – додали фахівці Forex.com.

