22:20 • 3136 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 11369 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 17888 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 28464 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 20292 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33172 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35712 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20882 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21783 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39601 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
The New York Times

Волл-стріт святкує: ринки злетіли після скасування Трампом тарифів для Європи

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Американські фондові індекси стрімко зросли після заяви Трампа про угоду щодо Гренландії, що дозволило уникнути введення жорстких мит на європейські товари. Індекс S&P 500 показав найбільший одноденний приріст за два місяці.

Волл-стріт святкує: ринки злетіли після скасування Трампом тарифів для Європи

Американські фондові індекси завершили торги в середу стрімким зростанням. Інвестори з ентузіазмом відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про досягнення "рамкової угоди" щодо Гренландії з генсеком НАТО Марком Рютте. Це рішення дозволило уникнути введення жорстких мит на товари з восьми європейських країн, які мали набути чинності вже 1 лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після найгіршого дня за останні місяці ринок продемонстрував вражаюче відновлення. Індекс S&P 500 показав найбільший одноденний приріст за два місяці, піднявшись приблизно до позначки 6885 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq Composite також завершили день зі зростанням близько 1,2% кожен. Такий оптимізм різко контрастує з панічним розпродажем напередодні, коли загроза нової торговельної війни з ЄС спричинила обвал котирувань.

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди20.01.26, 21:26 • 5886 переглядiв

Експерти ринку, зокрема аналітики з Glenmede та JPMorgan, зазначають, що Уолл-стріт залишається надзвичайно чутливим до геополітичних заголовків. Попри радість від скасування тарифів, інвестиційна стратегія багатьох фондів залишається обережною, оскільки переговори щодо статусу Гренландії та присутності там американських систем ППО все ще тривають.

Ринки зітхнули з полегшенням, коли Трамп виключив використання військової сили для отримання Гренландії

– додали фахівці Forex.com.

Волл-стріт стабілізувалася завдяки буму ШІ та падінню цін на нафту - AP16.01.26, 01:36 • 4497 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Протиповітряна оборона
JPMorgan Chase
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки