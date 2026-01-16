Волл-стріт стабілізувалася завдяки буму ШІ та падінню цін на нафту - AP

У четвер, 15 січня, американські фондові індекси відновили зростання, перервавши дводенну серію падіння. Основними драйверами ринку стали позитивний фінансовий звіт тайванського напівпровідникового гіганта TSMC та значне зниження вартості енергоносіїв на тлі деескалації напруженості навколо Ірану. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Головною новиною дня став звіт Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), який перевершив очікування аналітиків. Компанія оголосила про зростання чистого прибутку на 35% та повідомила про плани збільшити капітальні витрати у 2026 році до 56 мільярдів доларів. Це стало потужним сигналом про тривалість буму штучного інтелекту.

Реакція ринку була миттєвою:

Акції TSMC у США підскочили на 4,4%.

Nvidia, ключовий клієнт тайванського гіганта, зросла на 2,1%.

Постачальники обладнання для чіпів продемонстрували стрімке зростання:

KLA Corp. (+7,7%) та Applied Materials (+5,7%).

Нафта дешевшає, ринки заспокоюються

Додатковим фактором стабілізації стало різке падіння цін на нафту. Вартість марки Brent знизилася на 4,15%, опустившись до 63,76 долара за барель. Трейдери відреагували на заяви президента Дональда Трампа, які вказують на можливе зниження ймовірності негайного військового зіткнення з Іраном. Це зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.

Підсумки торгів

За результатами сесії основні індекси закрилися в "зеленій зоні":

S&P 500 зріс на 0,3% до 6 944,47 пункту.

Dow Jones додав 0,6% (292 пункти), досягнувши позначки 49 442,44.

Nasdaq піднявся на 0,2% до 23 530,02 пункту.

Окрім техгігантів, гарні результати показали акції банківського сектору, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley, завдяки сильним квартальним звітам.

