Уолл-стрит стабилизировалась благодаря буму ИИ и падению цен на нефть - AP

В четверг, 15 января, американские фондовые индексы возобновили рост, прервав двухдневную серию падения. Основными драйверами рынка стали позитивный финансовый отчет тайваньского полупроводникового гиганта TSMC и значительное снижение стоимости энергоносителей на фоне деэскалации напряженности вокруг Ирана. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Главной новостью дня стал отчет Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), который превзошел ожидания аналитиков. Компания объявила о росте чистой прибыли на 35% и сообщила о планах увеличить капитальные затраты в 2026 году до 56 миллиардов долларов. Это стало мощным сигналом о продолжительности бума искусственного интеллекта.

Реакция рынка была мгновенной:

Акции TSMC в США подскочили на 4,4%.

Nvidia, ключевой клиент тайваньского гиганта, выросла на 2,1%.

Поставщики оборудования для чипов продемонстрировали стремительный рост:

KLA Corp. (+7,7%) и Applied Materials (+5,7%).

Нефть дешевеет, рынки успокаиваются

Дополнительным фактором стабилизации стало резкое падение цен на нефть. Стоимость марки Brent снизилась на 4,15%, опустившись до 63,76 доллара за баррель. Трейдеры отреагировали на заявления президента Дональда Трампа, которые указывают на возможное снижение вероятности немедленного военного столкновения с Ираном. Это уменьшило опасения относительно перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.

Итоги торгов

По результатам сессии основные индексы закрылись в "зеленой зоне":

S&P 500 вырос на 0,3% до 6 944,47 пункта.

Dow Jones прибавил 0,6% (292 пункта), достигнув отметки 49 442,44.

Nasdaq поднялся на 0,2% до 23 530,02 пункта.

Помимо техгигантов, хорошие результаты показали акции банковского сектора, в частности Goldman Sachs и Morgan Stanley, благодаря сильным квартальным отчетам.

