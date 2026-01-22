$43.180.08
Уолл-стрит празднует: рынки взлетели после отмены Трампом тарифов для Европы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Американские фондовые индексы стремительно выросли после заявления Трампа о соглашении по Гренландии, что позволило избежать введения жестких пошлин на европейские товары. Индекс S&P 500 показал наибольший однодневный прирост за два месяца.

Уолл-стрит празднует: рынки взлетели после отмены Трампом тарифов для Европы

Американские фондовые индексы завершили торги в среду стремительным ростом. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о достижении «рамочного соглашения» по Гренландии с генсеком НАТО Марком Рютте. Это решение позволило избежать введения жестких пошлин на товары из восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу уже 1 февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После худшего дня за последние месяцы рынок продемонстрировал впечатляющее восстановление. Индекс S&P 500 показал наибольший однодневный прирост за два месяца, поднявшись примерно до отметки 6885 пунктов. Промышленный индекс Доу-Джонса и Nasdaq Composite также завершили день с ростом около 1,2% каждый. Такой оптимизм резко контрастирует с панической распродажей накануне, когда угроза новой торговой войны с ЕС вызвала обвал котировок.

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды20.01.26, 21:26 • 5886 просмотров

Эксперты рынка, в частности аналитики из Glenmede и JPMorgan, отмечают, что Уолл-стрит остается чрезвычайно чувствительной к геополитическим заголовкам. Несмотря на радость от отмены тарифов, инвестиционная стратегия многих фондов остается осторожной, поскольку переговоры по статусу Гренландии и присутствию там американских систем ПВО все еще продолжаются.

Рынки вздохнули с облегчением, когда Трамп исключил использование военной силы для получения Гренландии

– добавили специалисты Forex.com.

Уолл-стрит стабилизировалась благодаря буму ИИ и падению цен на нефть - AP16.01.26, 01:36 • 4497 просмотров

Степан Гафтко

