Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды

Во вторник мировые рынки зафиксировали беспрецедентный рост стоимости драгоценных металлов. Цена на золото впервые преодолела отметку в 4700 долларов за унцию, а серебро достигло исторического максимума, превысив 95 долларов. Основной причиной ралли эксперты называют эскалацию геополитической напряженности, что стимулирует спрос на безопасные активы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото продемонстрировала рост примерно на 2%, достигнув 4 757,33 долларов за унцию. Ранее в тот же день был зафиксирован абсолютный рекорд на отметке 4 765,93 долларов. Американские фьючерсы с поставкой в феврале подорожали на 3,7%, остановившись на уровне 4 765,80 долларов.

Рынок серебра также продемонстрировал стремительную динамику, впервые в истории преодолев барьер в 95 долларов за унцию.

Причины инвестиционного спроса

Аналитики связывают ажиотаж с неуверенностью инвесторов относительно стабильности активов США и смягчением курса доллара.

Цена на золото стремительно выросла на неизведанную территорию, поскольку инвесторы защищаются от роста политических рисков - отметил рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

По словам эксперта, "более мягкий доллар обеспечивает дополнительный попутный ветер для драгоценных металлов, усиливая рост золота в то время, когда доверие к активам США, кажется, колеблется".

Влияние геополитики на фондовый рынок

Ситуация на рынке металлов разворачивается на фоне падения основных индексов Уолл-стрит до трехнедельного минимума. Давление на акции вызвали новые заявления президента Дональда Трампа о введении тарифов в контексте его инициатив по установлению контроля над Гренландией. Эти замечания усилили напряженность накануне запланированной встречи Трампа с мировыми бизнес-лидерами на форуме в Давосе.

