Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС
Киев • УНН
Мировые цены на золото впервые в истории преодолели отметку в 4600 долларов за унцию. Этот рост спровоцирован давлением на ФРС США и обострением ситуации на Ближнем Востоке.
В понедельник мировые цены на золото впервые в истории преодолели психологическую отметку в 4600 долларов за унцию. Стремительный рост стоимости драгоценных металлов спровоцирован беспрецедентным политическим давлением на Федеральную резервную систему США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Основным драйвером роста цены стало объявление главы ФРС Джерома Пауэлла о получении повесток от Министерства юстиции. Расследование, которое связывают с личным конфликтом между Пауэллом и президентом Дональдом Трампом относительно процентных ставок, вызвало панику на финансовых рынках.
Инвесторы рассматривают золото как последнее безопасное убежище, поскольку институциональная стабильность США оказалась под угрозой
На фоне этих новостей фьючерсы на акции США пошли вниз, дав "зеленый свет" для дальнейшего роста стоимости банковских металлов.
Геополитическая нестабильность: Иран и "демонстрация силы" США
Дополнительным фактором роста цен стали события в Иране, где количество жертв во время протестов превысило 500 человек. Тегеран официально пригрозил атаками на военные базы США в ответ на заявления Дональда Трампа о готовности вмешаться в конфликт на стороне повстанцев.
Ситуацию подогревает активная внешняя политика Трампа, которая включает недавнее отстранение президента Венесуэлы и дискуссии относительно приобретения Гренландии. На фоне таких масштабных геополитических сдвигов серебро также обновило свои максимумы, демонстрируя устойчивый спрос на защитные активы.
