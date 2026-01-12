Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС

В понедельник мировые цены на золото впервые в истории преодолели психологическую отметку в 4600 долларов за унцию. Стремительный рост стоимости драгоценных металлов спровоцирован беспрецедентным политическим давлением на Федеральную резервную систему США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основным драйвером роста цены стало объявление главы ФРС Джерома Пауэлла о получении повесток от Министерства юстиции. Расследование, которое связывают с личным конфликтом между Пауэллом и президентом Дональдом Трампом относительно процентных ставок, вызвало панику на финансовых рынках.

Инвесторы рассматривают золото как последнее безопасное убежище, поскольку институциональная стабильность США оказалась под угрозой - комментируют ситуацию рыночные аналитики.

На фоне этих новостей фьючерсы на акции США пошли вниз, дав "зеленый свет" для дальнейшего роста стоимости банковских металлов.

Геополитическая нестабильность: Иран и "демонстрация силы" США

Дополнительным фактором роста цен стали события в Иране, где количество жертв во время протестов превысило 500 человек. Тегеран официально пригрозил атаками на военные базы США в ответ на заявления Дональда Трампа о готовности вмешаться в конфликт на стороне повстанцев.

Ситуацию подогревает активная внешняя политика Трампа, которая включает недавнее отстранение президента Венесуэлы и дискуссии относительно приобретения Гренландии. На фоне таких масштабных геополитических сдвигов серебро также обновило свои максимумы, демонстрируя устойчивый спрос на защитные активы.

