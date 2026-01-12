Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 4362 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 14772 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 24510 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 23641 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 24493 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 44573 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 32563 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34351 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44286 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69375 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.4м/с
83%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 6374 просмотра
Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины11 января, 22:25 • 3054 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 6992 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 6532 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 5566 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 44574 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 60613 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 109050 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 135410 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 104504 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 5794 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 7208 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 23003 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25611 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81449 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Мировые цены на золото впервые в истории преодолели отметку в 4600 долларов за унцию. Этот рост спровоцирован давлением на ФРС США и обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС

В понедельник мировые цены на золото впервые в истории преодолели психологическую отметку в 4600 долларов за унцию. Стремительный рост стоимости драгоценных металлов спровоцирован беспрецедентным политическим давлением на Федеральную резервную систему США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основным драйвером роста цены стало объявление главы ФРС Джерома Пауэлла о получении повесток от Министерства юстиции. Расследование, которое связывают с личным конфликтом между Пауэллом и президентом Дональдом Трампом относительно процентных ставок, вызвало панику на финансовых рынках.

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла12.01.26, 05:56 • 1560 просмотров

Инвесторы рассматривают золото как последнее безопасное убежище, поскольку институциональная стабильность США оказалась под угрозой

- комментируют ситуацию рыночные аналитики.

На фоне этих новостей фьючерсы на акции США пошли вниз, дав "зеленый свет" для дальнейшего роста стоимости банковских металлов.

Геополитическая нестабильность: Иран и "демонстрация силы" США

Дополнительным фактором роста цен стали события в Иране, где количество жертв во время протестов превысило 500 человек. Тегеран официально пригрозил атаками на военные базы США в ответ на заявления Дональда Трампа о готовности вмешаться в конфликт на стороне повстанцев.

Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле12.01.26, 05:11 • 1584 просмотра

Ситуацию подогревает активная внешняя политика Трампа, которая включает недавнее отстранение президента Венесуэлы и дискуссии относительно приобретения Гренландии. На фоне таких масштабных геополитических сдвигов серебро также обновило свои максимумы, демонстрируя устойчивый спрос на защитные активы. 

Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла12.01.26, 06:06 • 1634 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Гренландия
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран