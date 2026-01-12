Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле

Мировые цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд. Главным фактором давления на рынок стала эскалация протестов в Иране, что создает риски для стабильности поставок от четвертого по величине производителя ОПЕК. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро понедельника, 12 января 2026 года, цена на нефть марки Brent выросла на 0,9%, достигнув отметки $63,89 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI также прибавили 0,9%, торгуясь на уровне $59,65 за баррель.

Инвесторы обеспокоены возможными перебоями в иранском экспорте, который составляет около 2 миллионов баррелей в сутки. Напряженность усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Тегерану последствиями за нападения на демонстрантов. В ответ иранские власти предостерегли США и Израиль от любого вмешательства во внутренние дела страны.

Фактор Венесуэлы и указы Трампа

Помимо иранского вопроса, в центре внимания остается ситуация в Венесуэле. В пятницу, 9 января, Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти.

Документ блокирует возможность изъятия этих средств кредиторами или судами, объявляя их суверенной собственностью Венесуэлы под опекой США.

Цель указа - обеспечить финансовую стабильность страны после отстранения Николаса Мадуро и привлечь около $100 млрд новых инвестиций в нефтяной сектор.

Несмотря на эти меры, аналитики предостерегают, что общая геополитическая неопределенность и избыток нефти на мировом рынке могут сдержать дальнейшее ралли цен в долгосрочной перспективе.

