Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 января, 18:21 • 11360 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 19050 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 20024 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 21562 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 39012 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 30072 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33574 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43687 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 68122 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45172 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
83%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопад в Запорожской области прекратился, коммунальщики продолжают работу - ОВАVideo11 января, 17:27 • 4886 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 10193 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48 • 7812 просмотра
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23 • 2250 просмотра
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 2572 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 39012 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 58602 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 107058 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 133497 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 102608 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Ульф Кристерссон
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Херсонская область
Гренландия
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 1798 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 2008 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22162 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24840 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80625 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Сокол 9

Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мировые цены на нефть растут третий день подряд из-за эскалации протестов в Иране и действий США в отношении Венесуэлы. Цена Brent достигла $63,89 за баррель, а WTI – $59,65.

Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле

Мировые цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд. Главным фактором давления на рынок стала эскалация протестов в Иране, что создает риски для стабильности поставок от четвертого по величине производителя ОПЕК. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро понедельника, 12 января 2026 года, цена на нефть марки Brent выросла на 0,9%, достигнув отметки $63,89 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI также прибавили 0,9%, торгуясь на уровне $59,65 за баррель.

Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11.01.26, 15:40 • 6202 просмотра

Инвесторы обеспокоены возможными перебоями в иранском экспорте, который составляет около 2 миллионов баррелей в сутки. Напряженность усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Тегерану последствиями за нападения на демонстрантов. В ответ иранские власти предостерегли США и Израиль от любого вмешательства во внутренние дела страны.

Фактор Венесуэлы и указы Трампа

Помимо иранского вопроса, в центре внимания остается ситуация в Венесуэле. В пятницу, 9 января, Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти.

Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ11.01.26, 07:25 • 4610 просмотров

Документ блокирует возможность изъятия этих средств кредиторами или судами, объявляя их суверенной собственностью Венесуэлы под опекой США.

Цель указа - обеспечить финансовую стабильность страны после отстранения Николаса Мадуро и привлечь около $100 млрд новых инвестиций в нефтяной сектор.

Несмотря на эти меры, аналитики предостерегают, что общая геополитическая неопределенность и избыток нефти на мировом рынке могут сдержать дальнейшее ралли цен в долгосрочной перспективе. 

Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"10.01.26, 02:41 • 4923 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Израиль
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран