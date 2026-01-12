Нафта дорожчає на тлі протестів в Ірані та нових указів Трампа щодо Венесуели

Світові ціни на нафту демонструють зростання третій день поспіль. Головним чинником тиску на ринок стала ескалація протестів в Ірані, що створює ризики для стабільності поставок від четвертого за величиною виробника ОПЕК. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок понеділка, 12 січня 2026 року, ціна на нафту марки Brent зросла на 0,9%, досягнувши позначки $63,89 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI також додали 0,9%, торгуючись на рівні $59,65 за барель.

Інвестори занепокоєні можливими перебоями в іранському експорті, який складає близько 2 мільйонів барелів на добу. Напруженість посилилася після заяв президента США Дональда Трампа, який пригрозив Тегерану наслідками за напади на демонстрантів. У відповідь іранська влада застерегла США та Ізраїль від будь-якого втручання у внутрішні справи країни.

Фактор Венесуели та укази Трампа

Окрім іранського питання, у центрі уваги залишається ситуація у Венесуелі. У п'ятницю, 9 січня, Дональд Трамп підписав виконавчий указ про введення надзвичайного стану для захисту доходів від продажу венесуельської нафти.

Документ блокує можливість вилучення цих коштів кредиторами або судами, оголошуючи їх суверенною власністю Венесуели під опікою США.

Мета указу - забезпечити фінансову стабільність країни після усунення Ніколаса Мадуро та залучити близько $100 млрд нових інвестицій у нафтовий сектор.

Попри ці заходи, аналітики застерігають, що загальна геополітична невизначеність та надлишок нафти на світовому ринку можуть стримати подальше ралі цін у довгостроковій перспективі.

