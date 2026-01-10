$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 15464 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21422 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 21793 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19180 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18793 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13582 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13101 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9390 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13094 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дональд Трамп закликав нафтові компанії інвестувати $100 млрд у Венесуелу, але Exxon вважає країну непридатною для інвестицій через відсутність правових гарантій. США планують контролювати розподіл доходів від венесуельської нафти.

Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"

Президент США Дональд Трамп під час п’ятничної зустрічі в Білому домі закликав лідерів нафтової галузі інвестувати щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели. Попри амбітні плани Вашингтона, керівники найбільших корпорацій висловили обережність, вказуючи на відсутність правових гарантій. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Найбільш резонансною стала заява виконавчого директора Exxon Даррена Вудса. Він нагадав, що венесуельський уряд двічі конфісковував активи компанії, а сумарний борг перед Exxon становить близько 12 мільярдів доларів.

На сьогодні це непридатно для інвестування. Для нашого третього повернення на цей ринок знадобляться суттєві зміни в законодавчій системі та комерційних структурах порівняно з тим, що ми бачили історично

- наголосив Вудс.

План Трампа щодо контролю над ресурсами

Дональд Трамп підкреслив, що його адміністрація планує особисто контролювати розподіл доходів від венесуельської нафти. Він запевнив інвесторів, що вони матимуть справу виключно з урядом США, а не з Каракасом.

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 2348 переглядiв

Окрім американських Chevron та ConocoPhillips (якій Венесуела винна 9 млрд дол.), на зустрічі були представники європейських Repsol, Eni та Shell.

Хоча жодна компанія не взяла на себе негайних фінансових зобов'язань, Трамп висловив впевненість, що капітал надійде "дуже швидко". Наразі лише Chevron продовжує обмежену діяльність у країні, тоді як інші гравці чекають на нові закони про вуглеводні, які обіцяє розробити Білий дім спільно з венесуельською перехідною владою. 

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера09.01.26, 22:57 • 2406 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Електроенергія
Венесуела
Сполучені Штати Америки