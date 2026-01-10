Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"

Президент США Дональд Трамп під час п’ятничної зустрічі в Білому домі закликав лідерів нафтової галузі інвестувати щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели. Попри амбітні плани Вашингтона, керівники найбільших корпорацій висловили обережність, вказуючи на відсутність правових гарантій. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Найбільш резонансною стала заява виконавчого директора Exxon Даррена Вудса. Він нагадав, що венесуельський уряд двічі конфісковував активи компанії, а сумарний борг перед Exxon становить близько 12 мільярдів доларів.

На сьогодні це непридатно для інвестування. Для нашого третього повернення на цей ринок знадобляться суттєві зміни в законодавчій системі та комерційних структурах порівняно з тим, що ми бачили історично