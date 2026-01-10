Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"
Дональд Трамп закликав нафтові компанії інвестувати $100 млрд у Венесуелу, але Exxon вважає країну непридатною для інвестицій через відсутність правових гарантій. США планують контролювати розподіл доходів від венесуельської нафти.
Президент США Дональд Трамп під час п’ятничної зустрічі в Білому домі закликав лідерів нафтової галузі інвестувати щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели. Попри амбітні плани Вашингтона, керівники найбільших корпорацій висловили обережність, вказуючи на відсутність правових гарантій. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Найбільш резонансною стала заява виконавчого директора Exxon Даррена Вудса. Він нагадав, що венесуельський уряд двічі конфісковував активи компанії, а сумарний борг перед Exxon становить близько 12 мільярдів доларів.
На сьогодні це непридатно для інвестування. Для нашого третього повернення на цей ринок знадобляться суттєві зміни в законодавчій системі та комерційних структурах порівняно з тим, що ми бачили історично
План Трампа щодо контролю над ресурсами
Дональд Трамп підкреслив, що його адміністрація планує особисто контролювати розподіл доходів від венесуельської нафти. Він запевнив інвесторів, що вони матимуть справу виключно з урядом США, а не з Каракасом.
Окрім американських Chevron та ConocoPhillips (якій Венесуела винна 9 млрд дол.), на зустрічі були представники європейських Repsol, Eni та Shell.
Хоча жодна компанія не взяла на себе негайних фінансових зобов'язань, Трамп висловив впевненість, що капітал надійде "дуже швидко". Наразі лише Chevron продовжує обмежену діяльність у країні, тоді як інші гравці чекають на нові закони про вуглеводні, які обіцяє розробити Білий дім спільно з венесуельською перехідною владою.
