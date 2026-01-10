Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"

Президент США Дональд Трамп во время пятничной встречи в Белом доме призвал лидеров нефтяной отрасли инвестировать не менее 100 миллиардов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Несмотря на амбициозные планы Вашингтона, руководители крупнейших корпораций выразили осторожность, указывая на отсутствие правовых гарантий. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Наиболее резонансным стало заявление исполнительного директора Exxon Даррена Вудса. Он напомнил, что венесуэльское правительство дважды конфисковывало активы компании, а суммарный долг перед Exxon составляет около 12 миллиардов долларов.

На сегодняшний день это непригодно для инвестирования. Для нашего третьего возвращения на этот рынок потребуются существенные изменения в законодательной системе и коммерческих структурах по сравнению с тем, что мы видели исторически