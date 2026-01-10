$42.990.27
Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Дональд Трамп призвал нефтяные компании инвестировать $100 млрд в Венесуэлу, но Exxon считает страну непригодной для инвестиций из-за отсутствия правовых гарантий. США планируют контролировать распределение доходов от венесуэльской нефти.

Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"

Президент США Дональд Трамп во время пятничной встречи в Белом доме призвал лидеров нефтяной отрасли инвестировать не менее 100 миллиардов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Несмотря на амбициозные планы Вашингтона, руководители крупнейших корпораций выразили осторожность, указывая на отсутствие правовых гарантий. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Наиболее резонансным стало заявление исполнительного директора Exxon Даррена Вудса. Он напомнил, что венесуэльское правительство дважды конфисковывало активы компании, а суммарный долг перед Exxon составляет около 12 миллиардов долларов.

На сегодняшний день это непригодно для инвестирования. Для нашего третьего возвращения на этот рынок потребуются существенные изменения в законодательной системе и коммерческих структурах по сравнению с тем, что мы видели исторически

- подчеркнул Вудс.

План Трампа по контролю над ресурсами

Дональд Трамп подчеркнул, что его администрация планирует лично контролировать распределение доходов от венесуэльской нефти. Он заверил инвесторов, что они будут иметь дело исключительно с правительством США, а не с Каракасом.

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира09.01.26, 23:32 • 2352 просмотра

Помимо американских Chevron и ConocoPhillips (которой Венесуэла должна 9 млрд долл.), на встрече присутствовали представители европейских Repsol, Eni и Shell.

Хотя ни одна компания не взяла на себя немедленных финансовых обязательств, Трамп выразил уверенность, что капитал поступит "очень быстро". Сейчас только Chevron продолжает ограниченную деятельность в стране, тогда как другие игроки ждут новых законов об углеводородах, которые обещает разработать Белый дом совместно с венесуэльскими переходными властями. 

Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера09.01.26, 22:57 • 2412 просмотров

Степан Гафтко

