Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"
Дональд Трамп призвал нефтяные компании инвестировать $100 млрд в Венесуэлу, но Exxon считает страну непригодной для инвестиций из-за отсутствия правовых гарантий. США планируют контролировать распределение доходов от венесуэльской нефти.
Президент США Дональд Трамп во время пятничной встречи в Белом доме призвал лидеров нефтяной отрасли инвестировать не менее 100 миллиардов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Несмотря на амбициозные планы Вашингтона, руководители крупнейших корпораций выразили осторожность, указывая на отсутствие правовых гарантий. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Наиболее резонансным стало заявление исполнительного директора Exxon Даррена Вудса. Он напомнил, что венесуэльское правительство дважды конфисковывало активы компании, а суммарный долг перед Exxon составляет около 12 миллиардов долларов.
На сегодняшний день это непригодно для инвестирования. Для нашего третьего возвращения на этот рынок потребуются существенные изменения в законодательной системе и коммерческих структурах по сравнению с тем, что мы видели исторически
План Трампа по контролю над ресурсами
Дональд Трамп подчеркнул, что его администрация планирует лично контролировать распределение доходов от венесуэльской нефти. Он заверил инвесторов, что они будут иметь дело исключительно с правительством США, а не с Каракасом.
Помимо американских Chevron и ConocoPhillips (которой Венесуэла должна 9 млрд долл.), на встрече присутствовали представители европейских Repsol, Eni и Shell.
Хотя ни одна компания не взяла на себя немедленных финансовых обязательств, Трамп выразил уверенность, что капитал поступит "очень быстро". Сейчас только Chevron продолжает ограниченную деятельность в стране, тогда как другие игроки ждут новых законов об углеводородах, которые обещает разработать Белый дом совместно с венесуэльскими переходными властями.
