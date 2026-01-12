$42.990.00
Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Курс американского доллара продемонстрировал сильнейшее падение за последние три недели. Причиной стал юридический конфликт между администрацией президента США и ФРС, который усилил опасения инвесторов.

Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла

В понедельник, 12 января, курс американского доллара продемонстрировал сильнейшее падение за последние три недели. Причиной стал беспрецедентный юридический конфликт между администрацией президента США и Федеральной резервной системой, который усилил опасения инвесторов относительно потери независимости центральным банком. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению Bloomberg, индекс спотового доллара на азиатских торгах снизился на 0,2%, что является самым существенным спадом с конца декабря. Это произошло после того, как глава ФРС Джером Пауэлл в воскресном видеообращении подтвердил получение Министерством юстиции повесток в большое жюри присяжных.

Реакция аналитиков и риски для валюты

Фиона Лим, старший валютный стратег Malayan Banking Bhd, отмечает, что стремление президента Трампа установить полный контроль над ФРС серьезно подрывает доверие к доллару как мировой резервной валюте.

Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле12.01.26, 05:11 • 614 просмотров

Решимость Белого дома снизить стоимость заимствований любой ценой свидетельствует о том, что следующий глава ФРС (срок Пауэлла истекает в мае) может быть политически лояльной фигурой, что несет прямые риски для стабильности американской валюты

- пояснила Лим.

Сейчас рынки находятся в состоянии повышенной волатильности, ожидая реакции Конгресса и возможных новых заявлений со стороны Министерства юстиции, которое возглавляет сторонница Трампа Жанин Пирро. 

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла12.01.26, 05:56 • 178 просмотров

Степан Гафтко

