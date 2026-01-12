$42.990.00
Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Курс американського долара продемонстрував найсильніше падіння за останні три тижні. Причиною став юридичний конфлікт між адміністрацією президента США та ФРС, який посилив побоювання інвесторів.

Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла

У понеділок, 12 січня, курс американського долара продемонстрував найсильніше падіння за останні три тижні. Причиною став безпрецедентний юридичний конфлікт між адміністрацією президента США та Федеральною резервною системою, який посилив побоювання інвесторів щодо втрати незалежності центральним банком. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням Bloomberg, індекс спотового долара на азійських торгах знизився на 0,2%, що є найсуттєвішим спадом з кінця грудня. Це відбулося після того, як голова ФРС Джером Пауелл у недільному відеозверненні підтвердив отримання Міністерством юстиції повісток до великого журі присяжних.

Реакція аналітиків та ризики для валюти

Фіона Лім, старший валютний стратег Malayan Banking Bhd, зазначає, що прагнення президента Трампа встановити повний контроль над ФРС серйозно підриває довіру до долара як світової резервної валюти.

Нафта дорожчає на тлі протестів в Ірані та нових указів Трампа щодо Венесуели12.01.26, 05:11 • 622 перегляди

Рішучість Білого дому знизити вартість запозичень будь-якою ціною свідчить про те, що наступний очільник ФРС (термін Пауелла закінчується у травні) може бути політично лояльною фігурою, що несе прямі ризики для стабільності американської валюти

- пояснила Лім.

Наразі ринки перебувають у стані підвищеної волатильності, очікуючи на реакцію Конгресу та можливі нові заяви з боку Міністерства юстиції, яке очолює прихильниця Трампа Жанін Пірро. 

У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла12.01.26, 05:56 • 192 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Федеральна резервна система
Міністерство юстиції США
Конгрес США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки