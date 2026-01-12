Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС

У понеділок світові ціни на золото вперше в історії подолали психологічну позначку в 4600 доларів за унцію. Стрімке зростання вартості дорогоцінних металів спровоковане безпрецедентним політичним тиском на Федеральну резервну систему США та загостренням ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основним драйвером зростання ціни стало оголошення голови ФРС Джерома Пауелла про отримання повісток від Міністерства юстиції. Розслідування, яке пов’язують із особистим конфліктом між Пауеллом та президентом Дональдом Трампом щодо відсоткових ставок, викликало паніку на фінансових ринках.

У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла

Інвестори розглядають золото як останній безпечний притулок, оскільки інституційна стабільність США опинилася під загрозою - коментують ситуацію ринкові аналітики.

На фоні цих новин ф’ючерси на акції США пішли вниз, давши "зелене світло" для подальшого зростання вартості банківських металів.

Геополітична нестабільність: Іран та "демонстрація сили" США

Додатковим фактором зростання цін стали події в Ірані, де кількість жертв під час протестів перевищила 500 осіб. Тегеран офіційно пригрозив атаками на військові бази США у відповідь на заяви Дональда Трампа про готовність втрутитися у конфлікт на боці повстанців.

Нафта дорожчає на тлі протестів в Ірані та нових указів Трампа щодо Венесуели

Ситуацію підігріває активна зовнішня політика Трампа, яка включає нещодавнє усунення президента Венесуели та дискусії щодо придбання Гренландії. На тлі таких масштабних геополітичних зрушень срібло також оновило свої максимуми, демонструючи стійкий попит на захисні активи.

Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла