Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС

05:16 • 4834 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 14964 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 24642 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 23758 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 24574 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 44728 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 32621 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34366 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44300 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69401 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 6374 перегляди
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 3054 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 6992 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto00:00 • 6532 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 5566 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 44728 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 60691 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 109131 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 135490 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 104582 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Джером Пауелл
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Вашингтон
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 6056 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 7456 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 23050 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 25661 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 81494 перегляди
Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Світові ціни на золото вперше в історії подолали позначку в 4600 доларів за унцію. Це зростання спровоковане тиском на ФРС США та загостренням ситуації на Близькому Сході.

Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС

У понеділок світові ціни на золото вперше в історії подолали психологічну позначку в 4600 доларів за унцію. Стрімке зростання вартості дорогоцінних металів спровоковане безпрецедентним політичним тиском на Федеральну резервну систему США та загостренням ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основним драйвером зростання ціни стало оголошення голови ФРС Джерома Пауелла про отримання повісток від Міністерства юстиції. Розслідування, яке пов’язують із особистим конфліктом між Пауеллом та президентом Дональдом Трампом щодо відсоткових ставок, викликало паніку на фінансових ринках.

У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла12.01.26, 05:56 • 1586 переглядiв

Інвестори розглядають золото як останній безпечний притулок, оскільки інституційна стабільність США опинилася під загрозою

- коментують ситуацію ринкові аналітики.

На фоні цих новин ф’ючерси на акції США пішли вниз, давши "зелене світло" для подальшого зростання вартості банківських металів.

Геополітична нестабільність: Іран та "демонстрація сили" США

Додатковим фактором зростання цін стали події в Ірані, де кількість жертв під час протестів перевищила 500 осіб. Тегеран офіційно пригрозив атаками на військові бази США у відповідь на заяви Дональда Трампа про готовність втрутитися у конфлікт на боці повстанців.

Нафта дорожчає на тлі протестів в Ірані та нових указів Трампа щодо Венесуели12.01.26, 05:11 • 1600 переглядiв

Ситуацію підігріває активна зовнішня політика Трампа, яка включає нещодавнє усунення президента Венесуели та дискусії щодо придбання Гренландії. На тлі таких масштабних геополітичних зрушень срібло також оновило свої максимуми, демонструючи стійкий попит на захисні активи. 

Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла12.01.26, 06:06 • 1652 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Ґренландія
Міністерство юстиції США
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран