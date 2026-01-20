$43.180.08
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 14324 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 24680 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 18913 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26183 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24003 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24110 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21547 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17984 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 38046 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стоимость золотых резервов РФ выросла на 216 миллиардов долларов на фоне ценовых рекордов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Стоимость золотых запасов Центробанка РФ выросла на 216 миллиардов долларов с 2022 года, достигнув 326,5 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен подорожанием золота на 65% в 2025 году и еще на 8% в начале 2026 года.

Стоимость золотых резервов РФ выросла на 216 миллиардов долларов на фоне ценовых рекордов

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году стоимость золотых запасов Центробанка РФ увеличилась на 216 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, эта сумма фактически равноценна объему российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе. Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец 2025 года общие международные резервы России составили почти 755 миллиардов долларов. Доля золота в них оценивается в 326,5 миллиардов долларов. Стремительный рост стоимости активов обусловлен ценовой динамикой на мировом рынке: за 2025 год золото подорожало на 65%, а с начала 2026 года цена выросла еще на 8%, превысив отметку в 4700 долларов за унцию.

Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17.01.26, 06:30 • 18673 просмотра

Несмотря на то, что Россия является вторым по величине производителем золота в мире с годовой добычей более 300 тонн, с 2022 года этот металл отрезан от западных рынков. Санкционные ограничения затрудняют проведение сделок даже с азиатскими покупателями, что ограничивает возможности РФ свободно распоряжаться накопленными резервами.

Напомним, в декабре Европейский Союз одобрил бессрочное замораживание российских активов на сумму 244 миллиарда долларов. 

Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС12.01.26, 07:40 • 6893 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Золото
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Украина