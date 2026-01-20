Стоимость золотых резервов РФ выросла на 216 миллиардов долларов на фоне ценовых рекордов

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году стоимость золотых запасов Центробанка РФ увеличилась на 216 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, эта сумма фактически равноценна объему российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе. Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец 2025 года общие международные резервы России составили почти 755 миллиардов долларов. Доля золота в них оценивается в 326,5 миллиардов долларов. Стремительный рост стоимости активов обусловлен ценовой динамикой на мировом рынке: за 2025 год золото подорожало на 65%, а с начала 2026 года цена выросла еще на 8%, превысив отметку в 4700 долларов за унцию.

Несмотря на то, что Россия является вторым по величине производителем золота в мире с годовой добычей более 300 тонн, с 2022 года этот металл отрезан от западных рынков. Санкционные ограничения затрудняют проведение сделок даже с азиатскими покупателями, что ограничивает возможности РФ свободно распоряжаться накопленными резервами.

Напомним, в декабре Европейский Союз одобрил бессрочное замораживание российских активов на сумму 244 миллиарда долларов.

