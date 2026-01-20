Вартість золотих резервів рф зросла на 216 мільярдів доларів на тлі цінових рекордів
Київ • УНН
Вартість золотих запасів Центробанку рф зросла на 216 мільярдів доларів з 2022 року, досягнувши 326,5 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене подорожчанням золота на 65% у 2025 році та ще на 8% на початку 2026 року.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вартість золотих запасів Центробанку рф збільшилася на 216 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, ця сума є фактично рівноцінною обсягу російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі. Про це пише УНН.
Деталі
Станом на кінець 2025 року загальні міжнародні резерви росії склали майже 755 мільярдів доларів. Частка золота в них оцінюється у 326,5 мільярдів доларів. Стрімке зростання вартості активів зумовлене ціновою динамікою на світовому ринку: за 2025 рік золото подорожчало на 65%, а з початку 2026 року ціна зросла ще на 8%, перевищивши позначку у 4700 доларів за унцію.
Попри те, що росія є другим за величиною виробником золота у світі з річним видобутком понад 300 тонн, з 2022 року цей метал відрізаний від західних ринків. Санкційні обмеження ускладнюють проведення угод навіть з азійськими покупцями, що обмежує можливості рф вільно розпоряджатися накопиченими резервами.
Нагадаємо, у грудні Європейський Союз схвалив безстрокове замороження російських активів на суму 244 мільярди доларів.
