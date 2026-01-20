$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Вартість золотих резервів рф зросла на 216 мільярдів доларів на тлі цінових рекордів

Київ • УНН

Вартість золотих запасів Центробанку рф зросла на 216 мільярдів доларів з 2022 року, досягнувши 326,5 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене подорожчанням золота на 65% у 2025 році та ще на 8% на початку 2026 року.

Вартість золотих резервів рф зросла на 216 мільярдів доларів на тлі цінових рекордів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вартість золотих запасів Центробанку рф збільшилася на 216 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, ця сума є фактично рівноцінною обсягу російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі. Про це пише УНН.

Деталі

Станом на кінець 2025 року загальні міжнародні резерви росії склали майже 755 мільярдів доларів. Частка золота в них оцінюється у 326,5 мільярдів доларів. Стрімке зростання вартості активів зумовлене ціновою динамікою на світовому ринку: за 2025 рік золото подорожчало на 65%, а з початку 2026 року ціна зросла ще на 8%, перевищивши позначку у 4700 доларів за унцію.

Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17.01.26, 06:30 • 18673 перегляди

Попри те, що росія є другим за величиною виробником золота у світі з річним видобутком понад 300 тонн, з 2022 року цей метал відрізаний від західних ринків. Санкційні обмеження ускладнюють проведення угод навіть з азійськими покупцями, що обмежує можливості рф вільно розпоряджатися накопиченими резервами.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз схвалив безстрокове замороження російських активів на суму 244 мільярди доларів. 

Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС12.01.26, 07:40 • 6893 перегляди

Степан Гафтко

