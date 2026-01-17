Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані

У суботу, 17 січня, світовий ринок золота демонструє корекцію після досягнення історичних рекордів на початку тижня. Ціна на дорогоцінний метал знизилася більш ніж на 1%, оскільки інвестори почали масово фіксувати прибутки, а геополітична напруженість у ключових регіонах дещо послабилася. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після того, як у середу золото встановило новий абсолютний рекорд на позначці $4 642,72 за унцію, на ринку розпочався закономірний відступ. Станом на сьогодні спотова ціна коливається в межах $4 592–$4 602 за унцію. Аналітики компанії "Marex" зазначають, що це "загальний відступ у сировинному комплексі" після тижнів агресивного зростання.

Основні фактори тиску на ціну

Деескалація на Близькому Сході: протести в Ірані, які підігрівали попит на активи–сховища, почали вщухати. Цьому сприяла вичікувальна позиція президента США Дональда Трампа та посередницькі зусилля Володимира Путіна.

Зміцнення долара: американська валюта тримається поблизу шеститижневого максимуму на тлі стабільних економічних показників США.

Торговельна стабільність: укладена в четвер угода між США та Тайванем щодо зниження тарифів на напівпровідники дещо заспокоїла ринки, попри можливе незадоволення Китаю.

Прогнози експертів: шлях до $5 000

Попри поточне падіння, більшість фінансових інститутів зберігають "бичачий" настрій на 2026 рік. Зокрема:

J.P. Morgan та HSBC прогнозують досягнення ціни $5 000–$5 055 за унцію вже у першій половині або до кінця цього року.

UBS не виключає зростання до $5 400, якщо політичні чи фінансові ризики знову загостряться.

Федеральна резервна система США, як очікується, зберігатиме відсоткові ставки незмінними до червня, що також надає підтримку золоту як активу без купонного доходу.

Срібло також опинилося під тиском, впавши на 2,9% до $89,65 за унцію після свого історичного максимуму.

