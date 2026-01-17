Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані
Київ • УНН
Світовий ринок золота коригується після досягнення історичних рекордів, ціна знизилася більш ніж на 1%. Інвестори фіксують прибутки, а геополітична напруженість на Близькому Сході послабилася.
У суботу, 17 січня, світовий ринок золота демонструє корекцію після досягнення історичних рекордів на початку тижня. Ціна на дорогоцінний метал знизилася більш ніж на 1%, оскільки інвестори почали масово фіксувати прибутки, а геополітична напруженість у ключових регіонах дещо послабилася. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Після того, як у середу золото встановило новий абсолютний рекорд на позначці $4 642,72 за унцію, на ринку розпочався закономірний відступ. Станом на сьогодні спотова ціна коливається в межах $4 592–$4 602 за унцію. Аналітики компанії "Marex" зазначають, що це "загальний відступ у сировинному комплексі" після тижнів агресивного зростання.
Основні фактори тиску на ціну
Деескалація на Близькому Сході: протести в Ірані, які підігрівали попит на активи–сховища, почали вщухати. Цьому сприяла вичікувальна позиція президента США Дональда Трампа та посередницькі зусилля Володимира Путіна.
Зміцнення долара: американська валюта тримається поблизу шеститижневого максимуму на тлі стабільних економічних показників США.
Торговельна стабільність: укладена в четвер угода між США та Тайванем щодо зниження тарифів на напівпровідники дещо заспокоїла ринки, попри можливе незадоволення Китаю.
Прогнози експертів: шлях до $5 000
Попри поточне падіння, більшість фінансових інститутів зберігають "бичачий" настрій на 2026 рік. Зокрема:
- J.P. Morgan та HSBC прогнозують досягнення ціни $5 000–$5 055 за унцію вже у першій половині або до кінця цього року.
- UBS не виключає зростання до $5 400, якщо політичні чи фінансові ризики знову загостряться.
- Федеральна резервна система США, як очікується, зберігатиме відсоткові ставки незмінними до червня, що також надає підтримку золоту як активу без купонного доходу.
Срібло також опинилося під тиском, впавши на 2,9% до $89,65 за унцію після свого історичного максимуму.
