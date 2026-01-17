$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 12446 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 16978 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21920 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20020 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36645 перегляди
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32328 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28073 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25934 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25274 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Світовий ринок золота коригується після досягнення історичних рекордів, ціна знизилася більш ніж на 1%. Інвестори фіксують прибутки, а геополітична напруженість на Близькому Сході послабилася.

Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані

У суботу, 17 січня, світовий ринок золота демонструє корекцію після досягнення історичних рекордів на початку тижня. Ціна на дорогоцінний метал знизилася більш ніж на 1%, оскільки інвестори почали масово фіксувати прибутки, а геополітична напруженість у ключових регіонах дещо послабилася. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після того, як у середу золото встановило новий абсолютний рекорд на позначці $4 642,72 за унцію, на ринку розпочався закономірний відступ. Станом на сьогодні спотова ціна коливається в межах $4 592–$4 602 за унцію. Аналітики компанії "Marex" зазначають, що це "загальний відступ у сировинному комплексі" після тижнів агресивного зростання.

Основні фактори тиску на ціну

Деескалація на Близькому Сході: протести в Ірані, які підігрівали попит на активи–сховища, почали вщухати. Цьому сприяла вичікувальна позиція президента США Дональда Трампа та посередницькі зусилля Володимира Путіна.

Біткоїн досяг двомісячного максимуму, перевищивши 97 000 доларів15.01.26, 03:59 • 3980 переглядiв

Зміцнення долара: американська валюта тримається поблизу шеститижневого максимуму на тлі стабільних економічних показників США.

Торговельна стабільність: укладена в четвер угода між США та Тайванем щодо зниження тарифів на напівпровідники дещо заспокоїла ринки, попри можливе незадоволення Китаю.

Прогнози експертів: шлях до $5 000

Попри поточне падіння, більшість фінансових інститутів зберігають "бичачий" настрій на 2026 рік. Зокрема:

  • J.P. Morgan та HSBC прогнозують досягнення ціни $5 000–$5 055 за унцію вже у першій половині або до кінця цього року.
    • UBS не виключає зростання до $5 400, якщо політичні чи фінансові ризики знову загостряться.
      • Федеральна резервна система США, як очікується, зберігатиме відсоткові ставки незмінними до червня, що також надає підтримку золоту як активу без купонного доходу.

        Срібло також опинилося під тиском, впавши на 2,9% до $89,65 за унцію після свого історичного максимуму. 

        Рекордні ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей: галузь за крок до кризи16.01.26, 03:11 • 2624 перегляди

        Степан Гафтко

        ЕкономікаНовини Світу
        Золото
        Володимир Путін
        Федеральна резервна система
        JPMorgan Chase
        Reuters
        Дональд Трамп
        Тайвань
        Китай
        Сполучені Штати Америки
        Іран