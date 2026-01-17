$43.180.08
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Мировой рынок золота корректируется после достижения исторических рекордов, цена снизилась более чем на 1%. Инвесторы фиксируют прибыль, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ослабла.

Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране

В субботу, 17 января, мировой рынок золота демонстрирует коррекцию после достижения исторических рекордов в начале недели. Цена на драгоценный металл снизилась более чем на 1%, поскольку инвесторы начали массово фиксировать прибыль, а геополитическая напряженность в ключевых регионах несколько ослабла. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После того, как в среду золото установило новый абсолютный рекорд на отметке $4 642,72 за унцию, на рынке началось закономерное отступление. По состоянию на сегодня спотовая цена колеблется в пределах $4 592–$4 602 за унцию. Аналитики компании "Marex" отмечают, что это "общее отступление в сырьевом комплексе" после недель агрессивного роста.

Основные факторы давления на цену

Деэскалация на Ближнем Востоке: протесты в Иране, которые подогревали спрос на активы-убежища, начали утихать. Этому способствовала выжидательная позиция президента США Дональда Трампа и посреднические усилия Владимира Путина.

Биткойн достиг двухмесячного максимума, превысив 97 000 долларов15.01.26, 03:59 • 3980 просмотров

Укрепление доллара: американская валюта держится вблизи шестинедельного максимума на фоне стабильных экономических показателей США.

Торговая стабильность: заключенное в четверг соглашение между США и Тайванем о снижении тарифов на полупроводники несколько успокоило рынки, несмотря на возможное недовольство Китая.

Прогнозы экспертов: путь к $5 000

Несмотря на текущее падение, большинство финансовых институтов сохраняют "бычий" настрой на 2026 год. В частности:

  • J.P. Morgan и HSBC прогнозируют достижение цены $5 000–$5 055 за унцию уже в первой половине или до конца этого года.
    • UBS не исключает роста до $5 400, если политические или финансовые риски снова обострятся.
      • Федеральная резервная система США, как ожидается, будет сохранять процентные ставки неизменными до июня, что также оказывает поддержку золоту как активу без купонного дохода.

        Серебро также оказалось под давлением, упав на 2,9% до $89,65 за унцию после своего исторического максимума. 

        Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса16.01.26, 03:11 • 2624 просмотра

        Степан Гафтко

        ЭкономикаНовости Мира
