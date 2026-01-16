Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса

$43.180.08
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15
15 января, 14:15 • 15147 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
15 января, 13:18
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 23797 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
15 января, 08:19
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56326 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
15 января, 08:08 • 68456 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 07:52
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37037 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
15 января, 06:16 • 33669 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
15 января, 02:34 • 52708 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
14 января, 19:44 • 42267 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
14 января, 17:38 • 44412 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Убийство Рене Гуди: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте
15 января, 17:06
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах
15 января, 18:01
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ
15 января, 18:25
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года
15 января, 19:58
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56326 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 08:08
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60611 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Венесуэла
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года
15 января, 16:22
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
15 января, 07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Спотовые цены на серебро достигли 93 долларов за унцию, что утроило его стоимость. Это привело к росту цен на солнечные панели и прогнозируемым убыткам для производителей.

Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса

Стремительное подорожание серебра создало критическую нагрузку на мировую индустрию возобновляемой энергетики. На этой неделе спотовые цены на "белый металл" установили исторический рекорд, достигнув 93 долларов за унцию, что фактически утроило его стоимость по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету BloombergNEF, серебро, которое используется для создания электрических контактов в солнечных элементах, теперь составляет 29% от общей стоимости панели. Для сравнения: в 2023 году эта доля составляла лишь 3,4%, а в прошлом году - 14%.

Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16.01.26, 02:25 • 710 просмотров

Китайские производители, контролирующие большую часть мирового рынка, уже начали повышать цены на модули. Только за последнюю неделю стоимость панелей выросла на 1,4–3,8%, что подняло цену типичной установки мощностью 500 ватт до около 57 долларов.

Гиганты отрасли прогнозируют убытки

Ведущие компании, среди которых Trina Solar Co. и Jinko Solar Co., официально предупредили инвесторов об ожидаемых чистых убытках в 2025 и 2026 годах. Отрасль, которая уже два года страдает от избытка производственных мощностей, теперь не имеет ресурсов для поглощения растущих затрат на сырье.

Рост цен на сырье создает непреодолимое давление. Это неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию солнечных модулей для конечных потребителей

- отмечает аналитик BNEF Яли Цзян.

Технологический переход на медь: спасение или риск?

Чтобы выжить, производители ускоряют переход на более дешевые альтернативы, в частности на медь. Компания Longi Green Energy Technology Co. объявила о планах начать массовую замену серебра базовыми металлами уже во втором квартале 2026 года.

Мировые рынки достигли новых максимумов на фоне технологического бума и событий в Венесуэле - Bloomberg06.01.26, 04:20 • 4600 просмотров

Однако эксперты предостерегают: быстрая замена материалов несет технологические риски.

Сейчас солнечный сектор потребляет около 17% всей мировой добычи серебра. Хотя инженеры пытаются сократить использование металла с 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, физический дефицит и спекулятивный спрос продолжают толкать цены вверх. 

Золото бьет исторические рекорды: цена превысила 4600 долларов на фоне конфликта Трампа и ФРС12.01.26, 07:40 • 6776 просмотров

Степан Гафтко

