Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса

Стремительное подорожание серебра создало критическую нагрузку на мировую индустрию возобновляемой энергетики. На этой неделе спотовые цены на "белый металл" установили исторический рекорд, достигнув 93 долларов за унцию, что фактически утроило его стоимость по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету BloombergNEF, серебро, которое используется для создания электрических контактов в солнечных элементах, теперь составляет 29% от общей стоимости панели. Для сравнения: в 2023 году эта доля составляла лишь 3,4%, а в прошлом году - 14%.

Китайские производители, контролирующие большую часть мирового рынка, уже начали повышать цены на модули. Только за последнюю неделю стоимость панелей выросла на 1,4–3,8%, что подняло цену типичной установки мощностью 500 ватт до около 57 долларов.

Гиганты отрасли прогнозируют убытки

Ведущие компании, среди которых Trina Solar Co. и Jinko Solar Co., официально предупредили инвесторов об ожидаемых чистых убытках в 2025 и 2026 годах. Отрасль, которая уже два года страдает от избытка производственных мощностей, теперь не имеет ресурсов для поглощения растущих затрат на сырье.

Рост цен на сырье создает непреодолимое давление. Это неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию солнечных модулей для конечных потребителей - отмечает аналитик BNEF Яли Цзян.

Технологический переход на медь: спасение или риск?

Чтобы выжить, производители ускоряют переход на более дешевые альтернативы, в частности на медь. Компания Longi Green Energy Technology Co. объявила о планах начать массовую замену серебра базовыми металлами уже во втором квартале 2026 года.

Однако эксперты предостерегают: быстрая замена материалов несет технологические риски.

Сейчас солнечный сектор потребляет около 17% всей мировой добычи серебра. Хотя инженеры пытаются сократить использование металла с 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, физический дефицит и спекулятивный спрос продолжают толкать цены вверх.

