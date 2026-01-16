Рекордні ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей: галузь за крок до кризи

Стрімке подорожчання срібла створило критичне навантаження на світову індустрію відновлюваної енергетики. Цього тижня спотові ціни на "білий метал" встановили історичний рекорд, сягнувши 93 доларів за унцію, що фактично потроїло його вартість порівняно з минулим роком. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом BloombergNEF, срібло, яке використовується для створення електричних контактів у сонячних елементах, тепер становить 29% від загальної вартості панелі. Для порівняння: у 2023 році ця частка складала лише 3,4%, а минулого року - 14%.

Китайські виробники, які контролюють більшу частину світового ринку, вже почали підвищувати ціни на модулі. Лише за останній тиждень вартість панелей зросла на 1,4–3,8%, що підняло ціну типової установки потужністю 500 ват до близько 57 доларів.

Гіганти галузі прогнозують збитки

Провідні компанії, серед яких Trina Solar Co. та Jinko Solar Co., офіційно попередили інвесторів про очікувані чисті збитки у 2025 та 2026 роках. Галузь, яка вже два роки страждає від надлишку виробничих потужностей, тепер не має ресурсів для поглинання зростаючих витрат на сировину.

Зростання цін на сировину створює непереборний тиск. Це неминуче призведе до подальшого здорожчання сонячних модулів для кінцевих споживачів - зазначає аналітик BNEF Ялі Цзян.

Технологічний перехід на мідь: порятунок чи ризик?

Аби вижити, виробники прискорюють перехід на дешевші альтернативи, зокрема на мідь. Компанія Longi Green Energy Technology Co. оголосила про плани розпочати масову заміну срібла базовими металами вже у другому кварталі 2026 року.

Проте експерти застерігають: швидка заміна матеріалів несе технологічні ризики.

Наразі сонячний сектор споживає близько 17% усього світового видобутку срібла. Хоча інженери намагаються скоротити використання металу з 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, фізичний дефіцит та спекулятивний попит продовжують штовхати ціни вгору.

