Рекордні ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей: галузь за крок до кризи

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 2564 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 13848 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 22777 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55101 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 67557 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36753 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33442 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52522 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42112 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44214 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціни на Guinness зростають: як подорожчання вплине на паби15 січня, 15:21 • 3308 перегляди
росія прагне зробити Київ непридатним для життя, атакуючи енергетику України - NYT15 січня, 15:41 • 3196 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 9022 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 12550 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 19:58 • 3188 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 12599 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 46100 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55101 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 67557 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 60323 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 9086 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22808 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44571 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78326 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69272 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Tesla Model Y

Рекордні ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей: галузь за крок до кризи

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Спотові ціни на срібло сягнули 93 доларів за унцію, що потроїло його вартість. Це призвело до зростання цін на сонячні панелі та прогнозованих збитків для виробників.

Рекордні ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей: галузь за крок до кризи

Стрімке подорожчання срібла створило критичне навантаження на світову індустрію відновлюваної енергетики. Цього тижня спотові ціни на "білий метал" встановили історичний рекорд, сягнувши 93 доларів за унцію, що фактично потроїло його вартість порівняно з минулим роком. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом BloombergNEF, срібло, яке використовується для створення електричних контактів у сонячних елементах, тепер становить 29% від загальної вартості панелі. Для порівняння: у 2023 році ця частка складала лише 3,4%, а минулого року - 14%.

Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16.01.26, 02:25 • 362 перегляди

Китайські виробники, які контролюють більшу частину світового ринку, вже почали підвищувати ціни на модулі. Лише за останній тиждень вартість панелей зросла на 1,4–3,8%, що підняло ціну типової установки потужністю 500 ват до близько 57 доларів.

Гіганти галузі прогнозують збитки

Провідні компанії, серед яких Trina Solar Co. та Jinko Solar Co., офіційно попередили інвесторів про очікувані чисті збитки у 2025 та 2026 роках. Галузь, яка вже два роки страждає від надлишку виробничих потужностей, тепер не має ресурсів для поглинання зростаючих витрат на сировину.

Зростання цін на сировину створює непереборний тиск. Це неминуче призведе до подальшого здорожчання сонячних модулів для кінцевих споживачів

- зазначає аналітик BNEF Ялі Цзян.

Технологічний перехід на мідь: порятунок чи ризик?

Аби вижити, виробники прискорюють перехід на дешевші альтернативи, зокрема на мідь. Компанія Longi Green Energy Technology Co. оголосила про плани розпочати масову заміну срібла базовими металами вже у другому кварталі 2026 року.

Світові ринки досягли нових максимумів на тлі технологічного буму та подій у Венесуелі - Bloomberg06.01.26, 04:20 • 4600 переглядiв

Проте експерти застерігають: швидка заміна матеріалів несе технологічні ризики.

Наразі сонячний сектор споживає близько 17% усього світового видобутку срібла. Хоча інженери намагаються скоротити використання металу з 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, фізичний дефіцит та спекулятивний попит продовжують штовхати ціни вгору. 

Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС12.01.26, 07:40 • 6776 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Bloomberg
Китай