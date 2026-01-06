Світові ринки досягли нових максимумів на тлі технологічного буму та подій у Венесуелі - Bloomberg

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 8204 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 27801 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53425 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 32531 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 36412 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41121 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101746 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70357 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95383 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99568 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.8м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави5 січня, 17:02 • 4566 перегляди
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі5 січня, 17:31 • 5856 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 13212 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 4288 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 3378 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 13212 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53422 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 38846 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101745 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160294 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 2878 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55750 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50199 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46780 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54886 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

Світові ринки досягли нових максимумів на тлі технологічного буму та подій у Венесуелі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Азійські фондові ринки відкрилися зростанням, індекс MSCI для світових акцій досяг історичного піку. Це сталося на тлі захоплення Ніколаса Мадуро американськими військами та зростання цін на нафту і дефолтні облігації PDVSA.

Світові ринки досягли нових максимумів на тлі технологічного буму та подій у Венесуелі - Bloomberg
Фото: Bloomberg

Азійські фондові ринки відкрилися вівторок, 6 січня 2026 року, впевненим зростанням, підхопивши естафету глобального ралі. Інвестори ігнорують геополітичну напруженість, зосереджуючись на купівлі акцій технологічних гігантів, що призвело індекс MSCI для світових акцій до чергового історичного піку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американські індекси продемонстрували солідне зростання: S&P 500 додав 0,6%, а Nasdaq 100 зріс на 0,8%. Лідерами ринку стали компанії з мегакапіталізацією, зокрема Amazon та Tesla. Оптимізм підкріплюється очікуваннями пом'якшення політики ФРС після звіту про значне скорочення виробничої активності в США в грудні.

Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів31.12.25, 18:27 • 10994 перегляди

Оптимізм щодо акцій залишається незмінним. Керівництво ринку повинно повністю відволікатися від Венесуели, якщо не відбудуться каскадні геополітичні події

– прокоментував Адріан Хелферт, головний інвестиційний директор Westwood.

Венесуельський фактор: нафта та облігації

Захоплення Ніколаса Мадуро американськими військами викликало бурхливу реакцію на сировинних та боргових ринках. Ціна на нафту марки Brent зросла на 1,7% до $61,76 за барель після заяви Дональда Трампа про плани відродження венесуельської промисловості під контролем США.

Рекордно прибутковий рік для багатіїв: топ-10 мільярдерів світу збільшили капітал на 729 млрд доларів за рік – список25.12.25, 17:13 • 4890 переглядiв

Особливий ажіотаж спостерігається навколо дефолтних облігацій державної компанії PDVSA. Їхня вартість підскочила до 23–33 центів за долар, оскільки інвестори розраховують на швидку зміну режиму та реструктуризацію боргів.

Дорогоцінні метали та макроекономіка

Невизначеність у Латинській Америці підштовхнула вгору захисні активи. Золото подолало позначку $4400 за унцію, додавши понад 2%, а срібло злетіло на 5%.

Поєднання погоні за імпульсом та відскоків відображає більш конструктивний тон, ніж у більшій частині 2025 року, при цьому настрої та позиціонування стають рішуче менш ведмежими. Цей оптимізм чітко проявляється в активності опціонів, де домінують структури зростання

– зазначив Кріс Мерфі з Susquehanna International Group. 

Meta Цукерберга купує ШІ-стартап Manus, "про який усі говорили" - ЗМІ30.12.25, 12:15 • 3265 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Тренд
Золото
Amazon
Федеральна резервна система
Tesla Inc
Ніколас Мадуро
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки