Світові ринки досягли нових максимумів на тлі технологічного буму та подій у Венесуелі - Bloomberg

Азійські фондові ринки відкрилися вівторок, 6 січня 2026 року, впевненим зростанням, підхопивши естафету глобального ралі. Інвестори ігнорують геополітичну напруженість, зосереджуючись на купівлі акцій технологічних гігантів, що призвело індекс MSCI для світових акцій до чергового історичного піку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Американські індекси продемонстрували солідне зростання: S&P 500 додав 0,6%, а Nasdaq 100 зріс на 0,8%. Лідерами ринку стали компанії з мегакапіталізацією, зокрема Amazon та Tesla. Оптимізм підкріплюється очікуваннями пом'якшення політики ФРС після звіту про значне скорочення виробничої активності в США в грудні.

Оптимізм щодо акцій залишається незмінним. Керівництво ринку повинно повністю відволікатися від Венесуели, якщо не відбудуться каскадні геополітичні події

Захоплення Ніколаса Мадуро американськими військами викликало бурхливу реакцію на сировинних та боргових ринках. Ціна на нафту марки Brent зросла на 1,7% до $61,76 за барель після заяви Дональда Трампа про плани відродження венесуельської промисловості під контролем США.

Особливий ажіотаж спостерігається навколо дефолтних облігацій державної компанії PDVSA. Їхня вартість підскочила до 23–33 центів за долар, оскільки інвестори розраховують на швидку зміну режиму та реструктуризацію боргів.

Невизначеність у Латинській Америці підштовхнула вгору захисні активи. Золото подолало позначку $4400 за унцію, додавши понад 2%, а срібло злетіло на 5%.

Поєднання погоні за імпульсом та відскоків відображає більш конструктивний тон, ніж у більшій частині 2025 року, при цьому настрої та позиціонування стають рішуче менш ведмежими. Цей оптимізм чітко проявляється в активності опціонів, де домінують структури зростання