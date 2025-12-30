$42.220.15
Meta Цукерберга купує ШІ-стартап Manus, "про який усі говорили" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Компанія Meta Platforms домовилася про придбання сінгапурського ШІ-стартапу Manus, який проводить поглиблені дослідження та виконує завдання для платних користувачів. Угода оцінюється в понад 2 мільярди доларів, при цьому Manus збереже незалежну роботу, інтегруючи своїх агентів у Facebook, Instagram та WhatsApp.

Meta Цукерберга купує ШІ-стартап Manus, "про який усі говорили" - ЗМІ

Компанія Meta Platforms Марка Цукерберга домовилася про придбання ШІ-стартапу Manus, сінгапурську компанію з китайськими засновниками, яка проводить поглиблені дослідження та виконує інші завдання для платних користувачів, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із деталями угоди, Meta закриває угоду на суму понад 2 мільярди доларів. Як повідомили деякі джерела, коли Meta звернулася до стартапу, Manus шукав новий раунд фінансування з оцінкою в 2 мільярди доларів.

Як зазначає TechCrunch, сінгапурський стартап у сфері штучного інтелекту Manus став предметом розмов у Кремнієвій долині з моменту його появи цієї весни завдяки демонстраційному відео, "настільки витонченому, що воно миттєво стало вірусним".

У відеоролику було показано агента штучного інтелекту, який міг робити такі речі, як відбір кандидатів на роботу, планування відпусток та аналіз портфелів акцій. Manus тоді стверджувала, що перевершила Deep Research від OpenAI.

До квітня, лише за кілька тижнів після запуску, компанія Benchmark, що знаходилася на ранній стадії розвитку, очолила раунд фінансування вартістю 75 мільйонів доларів, у результаті якого Manus був оцінений у 500 мільйонів доларів. Генеральний партнер Четан Путтагунта приєднався до ради директорів. За даними китайських ЗМІ, деякі інші відомі спонсори вже інвестували в Manus на той момент, включаючи Tencent, ZhenFund та HSG (раніше відома як Sequoia China) через попередній раунд у 10 мільйонів доларів.

Хоча Bloomberg порушив питання, коли Manus почав стягувати 39 або 199 доларів на місяць за доступ до своїх моделей штучного інтелекту (видання зазначило, що ціноутворення здається "дещо агресивним... для підписки сервісу, який все ще перебуває на стадії тестування"), компанія нещодавно оголосила, що з того часу зареєструвала мільйони користувачів і перевищила 100 мільйонів доларів річного доходу.

Саме тоді Meta почала переговори з Manus, повідомляє WSJ.

"Для Цукерберга, який поставив майбутнє Meta на штучний інтелект, Manus є чимось новим: ШІ-продукт, який насправді приносить гроші (інвестори дедалі більше нервують через витрати Meta на інфраструктуру обсягом 60 мільярдів доларів)", - вказує TechCrunch.

Meta вказала, що Manus збереже незалежну роботу, одночасно інтегруючи своїх агентів у Facebook, Instagram та WhatsApp, де власний чат-бот Meta, Meta AI, вже доступний користувачам.

Проте є один нюанс: компанія Manus, запущена вісім місяців тому, має китайських засновників, які у 2022 році заснували материнську компанію Butterfly Effect у Пекіні, а потім у середині цього року переїхали до Сінгапуру. Чи викличе це на занепокоєння у Вашингтоні, покаже час, але сенатор Джон Корнін вже розкритикував Benchmark за інвестиції в компанію, поставивши в травні питання у X: хто вважав, що "хороша ідея для американських інвесторів субсидувати нашого найбільшого супротивника в області ШІ, щоб КПК використовувала цю технологію, щоб кинути нам виклик економічно та військово? Не я".

Не дивно, що Мета вже повідомив Nikkei Asia, що після придбання Manus не матиме жодних зв'язків з китайськими інвесторами та більше не працюватиме в Китаї. "Після цієї угоди китайські частки власності в Manus AI більше не залишаться, і Manus AI припинить свої послуги та діяльність у Китаї", - повідомив виданню представник Meta.

Китай запроваджує суворе регулювання ШІ з емоційною взаємодією27.12.25, 10:56 • 3891 перегляд

Юлія Шрамко

