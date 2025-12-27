Китай запроваджує суворе регулювання ШІ з емоційною взаємодією

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 152 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 11492 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 22301 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 54202 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 37269 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 41294 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 55068 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28971 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22688 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20113 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 16020 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 14961 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 14036 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 17145 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 12946 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 26004 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 54187 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 26256 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 55058 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 52280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Керолайн Левітт
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 2420 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 26008 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 14094 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 13750 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 15477 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Дія (сервіс)

Китай запроваджує суворе регулювання ШІ з емоційною взаємодією

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кіберрегулятор КНР оприлюднив проєкт правил для посилення нагляду за сервісами штучного інтелекту, що імітують людську особистість та стимулюють емоційну залежність користувачів. Розробники зобов'язані контролювати залежність, забезпечувати безпеку та захищати дані.

Китай запроваджує суворе регулювання ШІ з емоційною взаємодією

Китайський кіберрегулятор оприлюднив проєкт правил для посилення нагляду за сервісами штучного інтелекту, що імітують людську особистість та стимулюють емоційну залежність користувачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пропоновані правила поширюються на ШІ-продукти, які відтворюють людські моделі мислення та стилі спілкування через текст, аудіо чи відео. Згідно з документом, розробники зобов'язані:

  • Контролювати залежність: виявляти ознаки надмірного емоційного залучення користувачів та втручатися у разі виникнення залежної поведінки.
    • Забезпечувати безпеку: нести відповідальність за безпеку протягом усього життєвого циклу продукту та проходити перевірку алгоритмів.
      • Захищати дані: створити системи захисту персональної інформації та верифікації безпеки даних.

        Етичні та безпекові "червоні лінії"

        Регулятор заборонив створювати за допомогою ШІ контент, що загрожує національній безпеці, пропагує насильство, поширює чутки або має непристойний характер. Крім того, сервіси повинні офіційно попереджати користувачів про ризики надмірного вживання продукту.

        Нові заходи спрямовані на мінімізацію психологічних ризиків та встановлення жорстких етичних стандартів для споживчого штучного інтелекту в КНР.

        Nvidia купує стартап Groq з розробки ШІ-чіпів за $20 млрд у найбільшій угоді в історії компанії25.12.25, 17:15 • 4764 перегляди

        Степан Гафтко

        Новини СвітуТехнології
        Техніка
        Reuters
        Китай