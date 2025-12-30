Meta Цукерберга покупает ИИ-стартап Manus, "о котором все говорили" - СМИ

Компания Meta Platforms Марка Цукерберга договорилась о приобретении ИИ-стартапа Manus, сингапурской компании с китайскими основателями, которая проводит углубленные исследования и выполняет другие задачи для платных пользователей, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с деталями сделки, Meta закрывает сделку на сумму более 2 миллиардов долларов. Как сообщили некоторые источники, когда Meta обратилась к стартапу, Manus искал новый раунд финансирования с оценкой в 2 миллиарда долларов.

Как отмечает TechCrunch, сингапурский стартап в сфере искусственного интеллекта Manus стал предметом разговоров в Кремниевой долине с момента его появления этой весной благодаря демонстрационному видео, "настолько изящному, что оно мгновенно стало вирусным".

В видеоролике был показан агент искусственного интеллекта, который мог делать такие вещи, как отбор кандидатов на работу, планирование отпусков и анализ портфелей акций. Manus тогда утверждала, что превзошла Deep Research от OpenAI.

К апрелю, всего через несколько недель после запуска, компания Benchmark, находившаяся на ранней стадии развития, возглавила раунд финансирования стоимостью 75 миллионов долларов, в результате которого Manus был оценен в 500 миллионов долларов. Генеральный партнер Четан Путтагунта присоединился к совету директоров. По данным китайских СМИ, некоторые другие известные спонсоры уже инвестировали в Manus на тот момент, включая Tencent, ZhenFund и HSG (ранее известная как Sequoia China) через предыдущий раунд в 10 миллионов долларов.

Хотя Bloomberg поднял вопрос, когда Manus начал взимать 39 или 199 долларов в месяц за доступ к своим моделям искусственного интеллекта (издание отметило, что ценообразование кажется "несколько агрессивным... для подписки сервиса, который все еще находится на стадии тестирования"), компания недавно объявила, что с тех пор зарегистрировала миллионы пользователей и превысила 100 миллионов долларов годового дохода.

Именно тогда Meta начала переговоры с Manus, сообщает WSJ.

"Для Цукерберга, который поставил будущее Meta на искусственный интеллект, Manus является чем-то новым: ИИ-продукт, который на самом деле приносит деньги (инвесторы все больше нервничают из-за расходов Meta на инфраструктуру объемом 60 миллиардов долларов)", - указывает TechCrunch.

Meta указала, что Manus сохранит независимую работу, одновременно интегрируя своих агентов в Facebook, Instagram и WhatsApp, где собственный чат-бот Meta, Meta AI, уже доступен пользователям.

Однако есть один нюанс: компания Manus, запущенная восемь месяцев назад, имеет китайских основателей, которые в 2022 году основали материнскую компанию Butterfly Effect в Пекине, а затем в середине этого года переехали в Сингапур. Вызовет ли это беспокойство в Вашингтоне, покажет время, но сенатор Джон Корнин уже раскритиковал Benchmark за инвестиции в компанию, задав в мае вопрос в X: кто считал, что "хорошая идея для американских инвесторов субсидировать нашего крупнейшего противника в области ИИ, чтобы КПК использовала эту технологию, чтобы бросить нам вызов экономически и военно? Не я".

Неудивительно, что Мета уже сообщил Nikkei Asia, что после приобретения Manus не будет иметь никаких связей с китайскими инвесторами и больше не будет работать в Китае. "После этой сделки китайские доли собственности в Manus AI больше не останутся, и Manus AI прекратит свои услуги и деятельность в Китае", - сообщил изданию представитель Meta.

Китай вводит строгое регулирование ИИ с эмоциональным взаимодействием