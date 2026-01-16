Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану

Ціни на нафту продемонстрували найстрімкіше падіння з червня минулого року. Ринок стабілізувався після офіційних заяв Вашингтона про намір утриматися від негайної військової операції проти Ірану, що зняло загрозу масштабних перебоїв у постачанні енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впала на 4,6%, опустившись нижче позначки 60 доларів за барель. Схожа ситуація спостерігається і з північноморською сумішшю Brent, вартість якої знизилася на 4,2% і зафіксувалася на рівні 63,76 долара за барель. Це падіння повністю перекреслило п'ятиденне ралі, спровоковане побоюваннями, що США атакують Іран через жорстоке придушення антиурядових протестів.

Фактори деескалації та роль дипломатії

Головним чинником зниження "премії за ризик" стали новини про дипломатичні зусилля союзників США. За даними New York Times, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху особисто попросив Дональда Трампа відкласти плани військового удару, щоб дати час на посилення оборони регіону.

Крім того, сам президент Трамп заявив, що отримав інформацію про нібито припинення вбивств демонстрантів в Ірані, що стало формальним приводом для паузи у військовому плануванні.

Загальний стан ринку та додаткові ризики

Попри заспокоєння щодо Ірану, на ринку залишаються інші зони напруженості. Зокрема, ситуація у Венесуелі, де США зберігають контроль над нафтовими доходами Каракаса, створює певну невизначеність. Також на ціни тисне обмежений експорт через термінал КТК у Чорному морі через пошкодження інфраструктури в Казахстані. Водночас дані про несподіване зростання запасів сирої нафти в США на 5,23 млн барелів додатково посилили ведмежі настрої серед трейдерів.

Аналітики прогнозують, що до кінця тижня ціни залишаться на поточному рівні, якщо не з'явиться нових тригерів у відносинах Вашингтона та Тегерана.

