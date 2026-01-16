$43.180.08
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Цены на нефть начали снижаться. Это произошло после заявлений Вашингтона о намерении воздержаться от военной операции против Ирана.

Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану

Цены на нефть продемонстрировали самое стремительное падение с июня прошлого года. Рынок стабилизировался после официальных заявлений Вашингтона о намерении воздержаться от немедленной военной операции против Ирана, что сняло угрозу масштабных перебоев в поставках энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 4,6%, опустившись ниже отметки 60 долларов за баррель. Похожая ситуация наблюдается и с североморской смесью Brent, стоимость которой снизилась на 4,2% и зафиксировалась на уровне 63,76 доллара за баррель. Это падение полностью перечеркнуло пятидневное ралли, спровоцированное опасениями, что США атакуют Иран из-за жестокого подавления антиправительственных протестов.

Факторы деэскалации и роль дипломатии

Главным фактором снижения "премии за риск" стали новости о дипломатических усилиях союзников США. По данным New York Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил Дональда Трампа отложить планы военного удара, чтобы дать время на усиление обороны региона.

Кроме того, сам президент Трамп заявил, что получил информацию о якобы прекращении убийств демонстрантов в Иране, что стало формальным поводом для паузы в военном планировании.

Общее состояние рынка и дополнительные риски

Несмотря на успокоение относительно Ирана, на рынке остаются другие зоны напряженности. В частности, ситуация в Венесуэле, где США сохраняют контроль над нефтяными доходами Каракаса, создает определенную неопределенность. Также на цены давит ограниченный экспорт через терминал КТК в Черном море из-за повреждения инфраструктуры в Казахстане. В то же время данные о неожиданном росте запасов сырой нефти в США на 5,23 млн баррелей дополнительно усилили медвежьи настроения среди трейдеров.

Аналитики прогнозируют, что до конца недели цены останутся на текущем уровне, если не появится новых триггеров в отношениях Вашингтона и Тегерана. 

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Нефть марки Brent
The New York Times
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Казахстан