Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди

У вівторок світові ринки зафіксували безпрецедентне зростання вартості дорогоцінних металів. Ціна на золото вперше подолала позначку 4700 доларів за унцію, а срібло сягнуло історичного максимуму, перевищивши 95 доларів. Основною причиною ралі експерти називають ескалацію геополітичної напруженості, що стимулює попит на безпечні активи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото продемонструвала зростання приблизно на 2%, сягнувши 4 757,33 доларів за унцію. Раніше того ж дня було зафіксовано абсолютний рекорд на позначці 4 765,93 доларів. Американські ф'ючерси з поставкою в лютому подорожчали на 3,7%, зупинившись на рівні 4 765,80 доларів.

Ринок срібла також продемонстрував стрімку динаміку, вперше в історії подолавши бар'єр у 95 доларів за унцію.

Причини інвестиційного попиту

Аналітики пов'язують ажіотаж із невпевненістю інвесторів щодо стабільності активів США та пом'якшенням курсу долара.

Ціна на золото стрімко зросла на незвідану територію, оскільки інвестори захищаються від зростання політичних ризиків - зазначив ринковий аналітик City Index та FOREX.com Фавад Разакзада.

За словами експерта, "М’якший долар забезпечує додатковий попутний вітер для дорогоцінних металів, посилюючи зростання золота в той час, коли довіра до активів США, здається, хитається".

Вплив геополітики на фондовий ринок

Ситуація на ринку металів розгортається на тлі падіння основних індексів Уолл–стріт до тритижневого мінімуму. Тиск на акції спричинили нові заяви президента Дональда Трампа щодо запровадження тарифів у контексті його ініціатив із встановлення контролю над Гренландією. Ці зауваження посилили напруженість напередодні запланованої зустрічі Трампа зі світовими бізнес–лідерами на форумі в Давосі.

