18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Світові ціни на золото перевищили $4700 за унцію, а срібло сягнуло $95. Зростання спричинене ескалацією геополітичної напруженості та невпевненістю інвесторів.

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди

У вівторок світові ринки зафіксували безпрецедентне зростання вартості дорогоцінних металів. Ціна на золото вперше подолала позначку 4700 доларів за унцію, а срібло сягнуло історичного максимуму, перевищивши 95 доларів. Основною причиною ралі експерти називають ескалацію геополітичної напруженості, що стимулює попит на безпечні активи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото продемонструвала зростання приблизно на 2%, сягнувши 4 757,33 доларів за унцію. Раніше того ж дня було зафіксовано абсолютний рекорд на позначці 4 765,93 доларів. Американські ф'ючерси з поставкою в лютому подорожчали на 3,7%, зупинившись на рівні 4 765,80 доларів.

Золото б’є історичні рекорди: ціна перевищила 4600 доларів на тлі конфлікту Трампа та ФРС12.01.26, 07:40 • 6901 перегляд

Ринок срібла також продемонстрував стрімку динаміку, вперше в історії подолавши бар'єр у 95 доларів за унцію.

Причини інвестиційного попиту

Аналітики пов'язують ажіотаж із невпевненістю інвесторів щодо стабільності активів США та пом'якшенням курсу долара.

Ціна на золото стрімко зросла на незвідану територію, оскільки інвестори захищаються від зростання політичних ризиків

- зазначив ринковий аналітик City Index та FOREX.com Фавад Разакзада.

За словами експерта, "М’якший долар забезпечує додатковий попутний вітер для дорогоцінних металів, посилюючи зростання золота в той час, коли довіра до активів США, здається, хитається".

Вплив геополітики на фондовий ринок

Ситуація на ринку металів розгортається на тлі падіння основних індексів Уолл–стріт до тритижневого мінімуму. Тиск на акції спричинили нові заяви президента Дональда Трампа щодо запровадження тарифів у контексті його ініціатив із встановлення контролю над Гренландією. Ці зауваження посилили напруженість напередодні запланованої зустрічі Трампа зі світовими бізнес–лідерами на форумі в Давосі. 

Вартість золотих резервів рф зросла на 216 мільярдів доларів на тлі цінових рекордів20.01.26, 20:38 • 1246 переглядiв

Степан Гафтко

