Золото установило новый исторический рекорд и превысило отметку 4900 долларов, серебро и другие металлы тоже "на высоте"

Мировые цены на драгоценные металлы демонстрируют стремительный рост на фоне глобальной геополитической нестабильности и ослабления американской валюты. В четверг, 22 января, стоимость золота впервые в истории пересекла психологическую отметку, в то же время серебро и платина также обновили свои рекордные максимумы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на вечер спотовая цена на золото поднялась до 4 917,65 долларов за унцию. Одновременно с этим индекс доллара США снизился на 0,4%, что сделало драгоценные металлы более доступными для иностранных инвесторов.

Эксперты рынка отмечают, что основными движущими силами роста являются ожидания смягчения монетарной политики ФРС и общая тенденция к дедолларизации мировой экономики.

Влияние геополитики и ситуация вокруг Гренландии

Дополнительным фактором напряженности стали заявления президента США Дональда Трампа о получении доступа к Гренландии в рамках договоренностей с НАТО.

Уолл-стрит празднует: рынки взлетели после отмены Трампом тарифов для Европы

Несмотря на заявления Вашингтона об усилении присутствия в Арктике для сдерживания РФ и Китая, Дания продолжает настаивать на незыблемости своего суверенитета над островом. Эта неопределенность заставляет инвесторов искать защиты в проверенных активах.

Рекорды серебра, платины и палладия

Серебро продемонстрировало впечатляющую динамику, достигнув отметки 96,58 доллара за унцию. Аналитики подчеркивают, что этот металл выигрывает не только как безопасный актив, но и благодаря убедительному фундаментальному нарративу. Цена на платину выросла на 4,6%, зафиксировавшись на уровне 2601,03 доллара, тогда как палладий подорожал до 1900,59 доллара за унцию.

Прогнозы аналитиков

Рыночные стратеги считают, что любое краткосрочное снижение цены будет использоваться крупными игроками как возможность для закупки. По прогнозам финансовых аналитиков, следующей целью для золота станет уровень 5000 долларов, а долгосрочные расчеты по последовательности Фибоначчи указывают на потенциал роста до 5187,79 долларов за унцию.

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец года до $5400