Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець року до $5400

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 4106 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 10347 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 19047 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 34535 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 34855 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 56525 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 31908 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51206 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51222 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21822 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 17145 перегляди
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50 • 11585 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto05:06 • 8240 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 22438 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 10118 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 56525 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51206 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 49816 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51222 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 63782 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Ларс Люкке Расмуссен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Данія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 17223 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 15829 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 16284 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 49820 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 35436 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times
Шахед-136

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець року до $5400

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $5400 за унцію до кінця 2026 року. Це пов'язано з диверсифікацією центральних банків та приватних інвесторів у золото.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець року до $5400

Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів США за унцію з 4900 доларів США за унцію раніше, відзначивши диверсифікацію центральних банків приватного сектору та країн, що розвиваються, у золото, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Золото на спотовому ринку піднялося до піку в 4887,82 доларів США за унцію в середу. Цей метал, який вважається безпечним активом, зріс у ціні більш ніж на 11% з початку 2026 року, продовживши стрімке зростання, яке призвело до його стрибка на 64% минулого року.

"Ми припускаємо, що приватні інвестори, які купують золото для диверсифікації своїх резервів, чиї покупки хеджують глобальні політичні ризики і стали причиною несподіваного підвищення нашого прогнозу цін, не ліквідуватимуть свої золоті запаси в 2026 році, що фактично підвищить відправну точку нашого прогнозу цін", - йдеться в записці.

Брокерська компанія також очікує, що середній обсяг закупівель центральними банками становитиме 60 тонн у 2026 році, оскільки центральні банки країн, що розвиваються, ймовірно, продовжать диверсифікацію своїх резервів у золото.

Доповнення

Минулого тижня Commerzbank підвищив свій прогноз ціни на золото до 4900 доларів до кінця цього року, посилаючись на зростання попиту на безпечні метали.

Юлія Шрамко

Економіка
Золото
Reuters