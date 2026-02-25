Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги
УНН
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Європа та Захід роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України. Він наголосив, що Україна критично залежить від технологічної підтримки США.
Деталі
За його словами, по один бік столу "мирних переговорів" сидить російський диктатор володимир путін, який "неодноразово показував, що не має жодного наміру по-справжньому прагнути миру".
Немає жодних доказів того, що все це є чимось реальним. Деякі з пропонованих планів виглядають наразі як суто абстрактний набір міркувань. І я не думаю, що в нас є реальний шанс досягти миру
Він підкреслив, що Україна фактично тримає фронт, але стратегічного перелому Заходом так і не забезпечено.
"Українська армія критично залежить від технологічної підтримки США, і це реальність, яку не можна прикрашати політичною риторикою. Європа теж визнає власну недостатність. Європа робить замало, США роблять замало", - резюмував політик.
Нагадаємо
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Європу реально підтримати Україну, передавши їй усю зброю, включно з далекобійними ракетами. Він наголосив на необхідності припинити діяльність "тіньового флоту" росії та розморозити російські активи.
