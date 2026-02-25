$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10829 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10376 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10754 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11531 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12814 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13669 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12934 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23958 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13638 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Європа та Захід роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України. Він наголосив, що Україна критично залежить від технологічної підтримки США.

Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги

Європа та Захід роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України, а відмовитися від США наразі неможливо. Про це під час YES Meeting заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, по один бік столу "мирних переговорів" сидить російський диктатор володимир путін, який "неодноразово показував, що не має жодного наміру по-справжньому прагнути миру".

Немає жодних доказів того, що все це є чимось реальним. Деякі з пропонованих планів виглядають наразі як суто абстрактний набір міркувань. І я не думаю, що в нас є реальний шанс досягти миру

- сказав Джонсон.

Він підкреслив, що Україна фактично тримає фронт, але стратегічного перелому Заходом так і не забезпечено.

"Українська армія критично залежить від технологічної підтримки США, і це реальність, яку не можна прикрашати політичною риторикою. Європа теж визнає власну недостатність. Європа робить замало, США роблять замало", - резюмував політик.

Нагадаємо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Європу реально підтримати Україну, передавши їй усю зброю, включно з далекобійними ракетами. Він наголосив на необхідності припинити діяльність "тіньового флоту" росії та розморозити російські активи.

Борис Джонсон закликав Захід відправити "мирні сухопутні війська" в Україну21.02.26, 21:57 • 6579 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Велика Британія
Європа
Україна
Борис Джонсон