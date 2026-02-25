Борис Джонсон: Европа и Запад недостаточно помогают Украине для полной победы

$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 10809 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 10362 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 10742 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 11529 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 12812 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13666 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12933 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23958 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13638 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Меню
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18649 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 8712 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 13014 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили24 февраля, 15:38 • 5562 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 10194 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 23958 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 35065 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 53316 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 71571 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 74360 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 2848 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 10204 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 13030 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18668 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27977 просмотра
Борис Джонсон: Европа и Запад недостаточно помогают Украине для полной победы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа и Запад делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины. Он подчеркнул, что Украина критически зависит от технологической поддержки США.

Европа и Запад делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины, а отказаться от США сейчас невозможно. Об этом во время YES Meeting заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, по одну сторону стола "мирных переговоров" сидит российский диктатор Владимир Путин, который "неоднократно показывал, что не имеет никакого намерения по-нанастоящему стремиться к миру".

Нет никаких доказательств того, что все это является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят сейчас как сугубо абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира

- сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Украина фактически держит фронт, но стратегический перелом Западом так и не обеспечен.

"Украинская армия критически зависит от технологической поддержки США, и это реальность, которую нельзя приукрашивать политической риторикой. Европа тоже признает собственную недостаточность. Европа делает слишком мало, США делают слишком мало", - резюмировал политик.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу реально поддержать Украину, передав ей все оружие, включая дальнобойные ракеты. Он подчеркнул необходимость прекратить деятельность "теневого флота" России и разморозить российские активы.

Борис Джонсон призвал Запад отправить "мирные сухопутные войска" в Украину21.02.26, 21:57 • 6579 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Великобритания
Европа
Украина
Борис Джонсон