Борис Джонсон: Европа и Запад недостаточно помогают Украине для полной победы
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа и Запад делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины. Он подчеркнул, что Украина критически зависит от технологической поддержки США.
Европа и Запад делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины, а отказаться от США сейчас невозможно. Об этом во время YES Meeting заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, по одну сторону стола "мирных переговоров" сидит российский диктатор Владимир Путин, который "неоднократно показывал, что не имеет никакого намерения по-нанастоящему стремиться к миру".
Нет никаких доказательств того, что все это является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят сейчас как сугубо абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира
Он подчеркнул, что Украина фактически держит фронт, но стратегический перелом Западом так и не обеспечен.
"Украинская армия критически зависит от технологической поддержки США, и это реальность, которую нельзя приукрашивать политической риторикой. Европа тоже признает собственную недостаточность. Европа делает слишком мало, США делают слишком мало", - резюмировал политик.
Напомним
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу реально поддержать Украину, передав ей все оружие, включая дальнобойные ракеты. Он подчеркнул необходимость прекратить деятельность "теневого флота" России и разморозить российские активы.
Борис Джонсон призвал Запад отправить "мирные сухопутные войска" в Украину21.02.26, 21:57 • 6579 просмотров