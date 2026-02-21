Борис Джонсон призвал Запад отправить "мирные сухопутные войска" в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада должны направить "мирные сухопутные войска" в Украину. Об этом он сообщил в интервью BBC, передает УНН.

Джонсон раскритиковал страны Запада за нерешительность и нежелание наказывать российского диктатора владимира путина, начиная с 2014 года. Тогда россия оккупировала и аннексировала Крым, начала необъявленную войну на Донбассе, не признавая своего участия в ней, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение в Украину, назвав это "специальной военной операцией".

По словам Джонсона, осторожность, с которой Запад наращивал поставки оружия в Украину, была оплачена жизнями украинцев. Он призвал не медлить, а направить в Украину военный контингент для сдерживания российских оккупантов.

Если мы планируем разместить войска на месте после войны, после того, как путин согласится на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас? Чтобы эти люди не были задействованы в боевых действиях. Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины