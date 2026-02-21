$43.270.00
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля
Черный тмин: свойства и польза для организма
20 февраля
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Борис Джонсон призвал Запад отправить "мирные сухопутные войска" в Украину

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Западу разместить войска в Украине. Он считает, что это поможет сдержать российских оккупантов и продемонстрировать поддержку.

Борис Джонсон призвал Запад отправить "мирные сухопутные войска" в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада должны направить "мирные сухопутные войска" в Украину. Об этом он сообщил в интервью BBC, передает УНН.

Подробности

Джонсон раскритиковал страны Запада за нерешительность и нежелание наказывать российского диктатора владимира путина, начиная с 2014 года. Тогда россия оккупировала и аннексировала Крым, начала необъявленную войну на Донбассе, не признавая своего участия в ней, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение в Украину, назвав это "специальной военной операцией".

По словам Джонсона, осторожность, с которой Запад наращивал поставки оружия в Украину, была оплачена жизнями украинцев. Он призвал не медлить, а направить в Украину военный контингент для сдерживания российских оккупантов.

Если мы планируем разместить войска на месте после войны, после того, как путин согласится на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас? Чтобы эти люди не были задействованы в боевых действиях. Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины

- заявил Джонсон.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу реально поддержать Украину, передав ей все оружие, включая дальнобойные ракеты.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Великобритания
Крым
Украина
Борис Джонсон