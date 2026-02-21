Борис Джонсон закликав Захід відправити "мирні сухопутні війська" в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни Заходу мають надіслати "мирні сухопутні війська" в Україну. Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, передає УНН.

Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість і небажання карати російського диктатора володимира путіна, починаючи з 2014 року. Тоді росія окупувала і анексувала Крим, почала неоголошену війну на Донбасі, не визнаючи своєї участі в ній, а в 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це "спеціальною військовою операцією".

За словами Джонсона, обережність, з якою Захід нарощував поставки зброї в Україну, була оплачена життями українців. Він закликав не зволікати, а надіслати в Україну військовий контингент для стримування російських окупантів.

Якщо ми плануємо розмістити війська на місці після війни, після того, як Путін погодиться на перемир'я, то чому б не зробити це зараз? Щоб ці люди не були задіяні у бойових діях. Я не бачу логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України