Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 17039 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 26313 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 26859 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 24042 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 22327 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 26227 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36259 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27513 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31444 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Борис Джонсон закликав Захід відправити "мирні сухопутні війська" в Україну

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує Заходу розмістити війська в Україні. Він вважає, що це допоможе стримати російських окупантів та продемонструвати підтримку.

Борис Джонсон закликав Захід відправити "мирні сухопутні війська" в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни Заходу мають надіслати "мирні сухопутні війська" в Україну. Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, передає УНН.

Деталі

Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість і небажання карати російського диктатора володимира путіна, починаючи з 2014 року. Тоді росія окупувала і анексувала Крим, почала неоголошену війну на Донбасі, не визнаючи своєї участі в ній, а в 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це "спеціальною військовою операцією".

За словами Джонсона, обережність, з якою Захід нарощував поставки зброї в Україну, була оплачена життями українців. Він закликав не зволікати, а надіслати в Україну військовий контингент для стримування російських окупантів.

Якщо ми плануємо розмістити війська на місці після війни, після того, як Путін погодиться на перемир'я, то чому б не зробити це зараз? Щоб ці люди не були задіяні у бойових діях. Я не бачу логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України

- заявив Джонсон.

Нагадаємо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Європу реально підтримати Україну, передавши їй усю зброю, включно з далекобійними ракетами.

Євген Устименко

