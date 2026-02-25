Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися

Укласти мирну угоду між Україною та росією ніколи не вдасться, якщо не встановити "позитивні відносини з обома сторонами", при цьому жодної мирної угоди не може бути доти, доки Україна та українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися. Про це під час YES Meeting заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі "була міцна комунікація", і він "побачив поміркованість зі сторони росіян".

Ми продовжуємо намагатися підштовхнути сторони, щоб з'ясувати, де ми можемо зрештою досягти угоди. Це складно. Ця зима була важкою. Так багато людей страждає. Це частково те, що рухає нами, і я думаю, що це те, що рухає президентом Трампом, і чому, хоча він і розчарований, він хотів би вже побачити угоду - сказав Віткофф.

Він також зазначив, що Вашингтон не є стороною конфлікту, тому бачить себе лише як посередник.

"Жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію. … Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", - резюмував дипломат.

Нагадаємо

Представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві.

