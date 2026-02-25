$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 11580 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10987 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 11305 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11818 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12992 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13837 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13019 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24311 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13717 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив, що мирну угоду між Україною та росією не вдасться укласти без "позитивних відносин з обома сторонами". Він зазначив, що під час переговорів в Абу-Дабі "побачив поміркованість з боку росіян" і що США не є стороною конфлікту, а лише посередником.

Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися

Укласти мирну угоду між Україною та росією ніколи не вдасться, якщо не встановити "позитивні відносини з обома сторонами", при цьому жодної мирної угоди не може бути доти, доки Україна та українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися. Про це під час YES Meeting заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі "була міцна комунікація", і він "побачив поміркованість зі сторони росіян".

Ми продовжуємо намагатися підштовхнути сторони, щоб з'ясувати, де ми можемо зрештою досягти угоди. Це складно. Ця зима була важкою. Так багато людей страждає. Це частково те, що рухає нами, і я думаю, що це те, що рухає президентом Трампом, і чому, хоча він і розчарований, він хотів би вже побачити угоду

- сказав Віткофф.

Він також зазначив, що Вашингтон не є стороною конфлікту, тому бачить себе лише як посередник.

"Жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію. … Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", - резюмував дипломат.

Нагадаємо

Представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві.

