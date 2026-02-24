Зеленський не знає про плани США закінчити війну до 4 липня

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2076 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 3598 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 3990 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 5312 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 9102 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11836 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12817 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12575 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21540 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13337 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
93%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 23922 перегляди
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум24 лютого, 10:17 • 4578 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15603 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 9840 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 4368 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21542 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 32821 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 51218 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 69844 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 72729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 4386 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 9862 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15612 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27070 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24771 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Зеленський не знає про плани США закінчити війну до 4 липня

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про бажання США завершити війну між росією та Україною до 4 липня є для нього новою. Він зазначив, що Україна підтримує швидке закінчення війни, але без відмови від територій.

Зеленський не знає про плани США закінчити війну до 4 липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація щодо того, що США хочуть завершити війну між росією та Україною є для нього новою. Про це Зеленський заявив за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, передає УНН

Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко змінюється. До 4 липня – я з цією інформацією не знайомий 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що під час перемовин сторони піднімали питання, що є бажання з боку США якомога швидше, водночас, за його словами, Україна підтримує закінчення швидке війни, але при цьому не йдеться про те, щоб вона віддавала її території. 

Нагадаємо 

На тлі зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення вторгнення росії в Україну Сполучені Штати прагнуть укласти угоду до того, як Трамп проведе святкування 250-річчя незалежності США 4 липня.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна