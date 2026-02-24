Зеленський не знає про плани США закінчити війну до 4 липня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про бажання США завершити війну між росією та Україною до 4 липня є для нього новою. Він зазначив, що Україна підтримує швидке закінчення війни, але без відмови від територій.
Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко змінюється. До 4 липня – я з цією інформацією не знайомий
Він зазначив, що під час перемовин сторони піднімали питання, що є бажання з боку США якомога швидше, водночас, за його словами, Україна підтримує закінчення швидке війни, але при цьому не йдеться про те, щоб вона віддавала її території.
Нагадаємо
На тлі зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення вторгнення росії в Україну Сполучені Штати прагнуть укласти угоду до того, як Трамп проведе святкування 250-річчя незалежності США 4 липня.