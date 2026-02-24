Зеленский не знает о планах США закончить войну до 4 июля

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2342 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 4022 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 4278 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 5546 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 9268 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11892 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12867 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12593 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21645 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13353 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 24016 просмотра
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 4726 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15724 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10047 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4608 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21645 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 32906 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 51299 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69908 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72793 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4614 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10049 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15726 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27101 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24799 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Зеленский не знает о планах США закончить войну до 4 июля

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о желании США завершить войну между Россией и Украиной до 4 июля является для него новой. Он отметил, что Украина поддерживает скорейшее окончание войны, но без отказа от территорий.

Зеленский не знает о планах США закончить войну до 4 июля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что США хотят завершить войну между россией и Украиной, является для него новой. Об этом Зеленский заявил по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии, передает УНН

Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется. До 4 июля – я с этой информацией не знаком 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что во время переговоров стороны поднимали вопрос о желании США как можно скорее, в то же время, по его словам, Украина поддерживает скорейшее окончание войны, но при этом речь не идет о том, чтобы она отдавала свои территории. 

Напомним 

На фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению вторжения россии в Украину Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина