Зеленский не знает о планах США закончить войну до 4 июля
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о желании США завершить войну между Россией и Украиной до 4 июля является для него новой. Он отметил, что Украина поддерживает скорейшее окончание войны, но без отказа от территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что США хотят завершить войну между россией и Украиной, является для него новой. Об этом Зеленский заявил по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии, передает УНН.
Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется. До 4 июля – я с этой информацией не знаком
Он отметил, что во время переговоров стороны поднимали вопрос о желании США как можно скорее, в то же время, по его словам, Украина поддерживает скорейшее окончание войны, но при этом речь не идет о том, чтобы она отдавала свои территории.
Напомним
На фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению вторжения россии в Украину Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля.