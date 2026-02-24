$43.300.02
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 1850 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 2714 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 4904 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 7784 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18478 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37672 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29954 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29558 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23229 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
США у межах зусиль Трампа припинити вторгнення рф в Україну хочуть угоду до 4 липня - Bloomberg

Київ • УНН

 • 460 перегляди

США наполягають на угоді щодо України до 250-річчя незалежності США 4 липня. Проте немає ознак, що путін готовий поступитися своїми вимогами, зазначає Bloomberg.

США у межах зусиль Трампа припинити вторгнення рф в Україну хочуть угоду до 4 липня - Bloomberg

На тлі зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення вторгнення росії в Україну Сполучені Штати прагнуть укласти угоду до того, як Трамп проведе святкування 250-річчя незалежності США 4 липня, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Союзники кажуть, що США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що російський президент володимир путін готовий досягти угоди, яка не задовольняє його основні вимоги

- ідеться у публікації.

Видання вказує, що переговори вже перевищили кілька дедлайнів, "і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями", повідомили джерела.

Угода про гарантії безпеки має бути раніше за домовленість про завершення війни - Зеленський14.02.26, 17:10 • 4051 перегляд

Юлія Шрамко

