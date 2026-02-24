США у межах зусиль Трампа припинити вторгнення рф в Україну хочуть угоду до 4 липня - Bloomberg
Київ • УНН
США наполягають на угоді щодо України до 250-річчя незалежності США 4 липня. Проте немає ознак, що путін готовий поступитися своїми вимогами, зазначає Bloomberg.
На тлі зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення вторгнення росії в Україну Сполучені Штати прагнуть укласти угоду до того, як Трамп проведе святкування 250-річчя незалежності США 4 липня, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Союзники кажуть, що США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що російський президент володимир путін готовий досягти угоди, яка не задовольняє його основні вимоги
Видання вказує, що переговори вже перевищили кілька дедлайнів, "і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями", повідомили джерела.
Угода про гарантії безпеки має бути раніше за домовленість про завершення війни - Зеленський14.02.26, 17:10 • 4051 перегляд