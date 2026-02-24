США в рамках усилий Трампа прекратить вторжение рф в Украину хотят соглашение до 4 июля - Bloomberg
Киев • УНН
США настаивают на соглашении по Украине до 250-летия независимости США 4 июля. Однако нет признаков, что путин готов уступить своими требованиями, отмечает Bloomberg.
На фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению вторжения россии в Украину Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Союзники говорят, что США настаивают на соглашении до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что российский президент владимир путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основные требования
Издание указывает, что переговоры уже превысили несколько дедлайнов, "и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что путин готов отказаться от своих максималистских позиций", сообщили источники.
Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский14.02.26, 17:10 • 4051 просмотр