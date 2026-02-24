США в рамках усилий Трампа прекратить вторжение рф в Украину хотят соглашение до 4 июля - Bloomberg

$43.300.02
Эксклюзив
09:05 • 790 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 1450 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 2412 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 4640 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 7578 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 18408 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 37622 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29927 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29542 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23216 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 17348 просмотра
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 11710 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 7888 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 13841 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 11408 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 780 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 33740 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 54158 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 57648 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 150448 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаев
Днепр (город)
Словакия
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 18209 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 16131 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 17068 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 69921 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69863 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Financial Times

США в рамках усилий Трампа прекратить вторжение рф в Украину хотят соглашение до 4 июля - Bloomberg

Киев • УНН

 • 340 просмотра

США настаивают на соглашении по Украине до 250-летия независимости США 4 июля. Однако нет признаков, что путин готов уступить своими требованиями, отмечает Bloomberg.

США в рамках усилий Трампа прекратить вторжение рф в Украину хотят соглашение до 4 июля - Bloomberg

На фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению вторжения россии в Украину Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Союзники говорят, что США настаивают на соглашении до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что российский президент владимир путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основные требования

- говорится в публикации.

Издание указывает, что переговоры уже превысили несколько дедлайнов, "и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что путин готов отказаться от своих максималистских позиций", сообщили источники.

Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский14.02.26, 17:10 • 4051 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты