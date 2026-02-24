На фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению вторжения россии в Украину Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Союзники говорят, что США настаивают на соглашении до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что российский президент владимир путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основные требования