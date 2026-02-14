Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский

Соглашение о гарантиях безопасности должно предшествовать любой договоренности о завершении войны. В то же время, соответствующие договоренности с США и Европой уже готовы к подписанию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Подробности

Президент сообщил, что Украина имеет сильные договоренности с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Также он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны.

У нас есть сильные договоренности, готовые к подписанию с Соединенными Штатами, с Европой. Мы думаем, что соглашение по гарантиям безопасности должно быть до любого соглашения по завершению войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос - как долго снова не будет войны - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет Мюнхен 1936 года, когда "другой Путин" начал делить Европу.