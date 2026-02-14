Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский

$42.990.00
12:44 • 4536 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 8354 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 8938 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 11627 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 12644 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12964 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25145 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42035 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37004 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36325 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Теги
Авторы
Популярные новости
Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в ОдессеPhoto14 февраля, 05:15 • 6820 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 7932 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 9320 просмотра
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14 февраля, 06:11 • 4368 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 6572 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 67099 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 98119 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 62700 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 80824 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 121764 просмотра
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 6606 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12239 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 15661 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 38223 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 37642 просмотра
Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности с США и Европой готовы к подписанию. Эти договоренности должны предшествовать любому соглашению о завершении войны.

Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский

Соглашение о гарантиях безопасности должно предшествовать любой договоренности о завершении войны. В то же время, соответствующие договоренности с США и Европой уже готовы к подписанию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Подробности

Президент сообщил, что Украина имеет сильные договоренности с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Также он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны.

У нас есть сильные договоренности, готовые к подписанию с Соединенными Штатами, с Европой. Мы думаем, что соглашение по гарантиям безопасности должно быть до любого соглашения по завершению войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос - как долго снова не будет войны

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет Мюнхен 1936 года, когда "другой Путин" начал делить Европу.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина