Соглашение о гарантиях безопасности должно быть раньше договоренности о завершении войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности с США и Европой готовы к подписанию. Эти договоренности должны предшествовать любому соглашению о завершении войны.
Соглашение о гарантиях безопасности должно предшествовать любой договоренности о завершении войны. В то же время, соответствующие договоренности с США и Европой уже готовы к подписанию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.
Подробности
Президент сообщил, что Украина имеет сильные договоренности с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Также он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны.
У нас есть сильные договоренности, готовые к подписанию с Соединенными Штатами, с Европой. Мы думаем, что соглашение по гарантиям безопасности должно быть до любого соглашения по завершению войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос - как долго снова не будет войны
Напомним
