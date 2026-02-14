Угода про гарантії безпеки має бути раніше за домовленість про завершення війни - Зеленський

Угода щодо гарантій безпеки повинна передувати будь-якій домовленості про завершення війни. Водночас, відповідні домовленості зі США та Європою вже готові до підписання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що Україна має сильні домовленості зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Також, він підкреслив, що угода про гарантії безпеки має бути укладена до будь-якої угоди про завершення війни.

У нас є сильні домовленості готові до підписання зі Сполученими Штатами, з Європою. Ми думаємо, що угода по гарантіях безпеки має бути до будь-якої угоди щодо завершення війни. Ці гарантії дадуть відповідь на головне запитання - як довго знову не буде війни - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли "інший путін" почав ділити Європу.