Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 8950 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 9458 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 11861 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 12837 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13033 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25217 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42091 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37079 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36364 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Угода про гарантії безпеки має бути раніше за домовленість про завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президент Зеленський заявив, що угоди про гарантії безпеки зі США та Європою готові до підписання. Ці домовленості мають передувати будь-якій угоді про завершення війни.

Угода про гарантії безпеки має бути раніше за домовленість про завершення війни - Зеленський

Угода щодо гарантій безпеки повинна передувати будь-якій домовленості про завершення війни. Водночас, відповідні домовленості зі США та Європою вже готові до підписання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що Україна має сильні домовленості зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Також, він підкреслив, що угода про гарантії безпеки має бути укладена до будь-якої угоди про завершення війни.

У нас є сильні домовленості готові до підписання зі Сполученими Штатами, з Європою. Ми думаємо, що угода по гарантіях безпеки має бути до будь-якої угоди щодо завершення війни. Ці гарантії дадуть відповідь на головне запитання - як довго знову не буде війни

- наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли "інший путін" почав ділити Європу.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна