12:44 • 466 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 1208 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 3198 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 7388 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 10130 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 11680 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23860 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40903 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35917 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35645 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Здається, путін хоче повторити Мюнхен, і не 2007 року, а Мюнхен-1936 - Зеленський

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли “інший путін” почав ділити Європу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли "інший путін" почав ділити Європу. Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

"Здається, путін хоче повторити Мюнхен. І не Мюнхен 2007 року, коли він лише говорив про поділ Європи, а Мюнхен 1936 року, коли попередній путін почав ділити Європу в реальності. Було би ілюзією вважати, що цю війну зараз можна надійно завершити, поділивши Україну, так само як було ілюзією вважати, що пожертва Чехословаччини врятує від більшої війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків.

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Будапешт
Україна