Здається, путін хоче повторити Мюнхен, і не 2007 року, а Мюнхен-1936 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли "інший путін" почав ділити Європу. Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

"Здається, путін хоче повторити Мюнхен. І не Мюнхен 2007 року, коли він лише говорив про поділ Європи, а Мюнхен 1936 року, коли попередній путін почав ділити Європу в реальності. Було би ілюзією вважати, що цю війну зараз можна надійно завершити, поділивши Україну, так само як було ілюзією вважати, що пожертва Чехословаччини врятує від більшої війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків.