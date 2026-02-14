Похоже, путин хочет повторить Мюнхен, и не 2007 года, а Мюнхен-1936 - Зеленский

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 488 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 1232 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 3208 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 7398 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10137 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 11683 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23864 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40906 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35921 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35650 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 8454 просмотра
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 4978 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 7770 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 4144 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 5514 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 64360 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 92053 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 60511 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 78744 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119799 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 2370 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 11168 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14661 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 37109 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36716 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
Отопление

Похоже, путин хочет повторить Мюнхен, и не 2007 года, а Мюнхен-1936 - Зеленский

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет Мюнхен 1936 года, когда «другой Путин» начал делить Европу.

Похоже, путин хочет повторить Мюнхен, и не 2007 года, а Мюнхен-1936 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет Мюнхен 1936 года, когда "другой Путин" начал делить Европу. Об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"Кажется, Путин хочет повторить Мюнхен. И не Мюнхен 2007 года, когда он только говорил о разделе Европы, а Мюнхен 1936 года, когда предыдущий Путин начал делить Европу в реальности. Было бы иллюзией считать, что эту войну сейчас можно надежно завершить, разделив Украину, так же как было иллюзией считать, что пожертвование Чехословакии спасет от большей войны", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Европа
Владимир Зеленский
Будапешт
Украина