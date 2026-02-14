Похоже, путин хочет повторить Мюнхен, и не 2007 года, а Мюнхен-1936 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет Мюнхен 1936 года, когда "другой Путин" начал делить Европу. Об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"Кажется, Путин хочет повторить Мюнхен. И не Мюнхен 2007 года, когда он только говорил о разделе Европы, а Мюнхен 1936 года, когда предыдущий Путин начал делить Европу в реальности. Было бы иллюзией считать, что эту войну сейчас можно надежно завершить, разделив Украину, так же как было иллюзией считать, что пожертвование Чехословакии спасет от большей войны", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.