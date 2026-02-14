Зеленський: Україна тримає європейський фронт, і "навіть один Віктор може думати, як відрощувати живіт, а не зупиняти російські танки від повернення до Будапешта"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт, через що "навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати собі живіт, а не нарощувати свою армію та зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта". Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Саме українці тримають європейський фронт. За нашими людьми стоять Польща та Балтійські держави. Може бути суверенна Молдова і Румунія без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати собі живіт, а не нарощувати свою армію та зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.