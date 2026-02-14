$42.990.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский: Украина держит европейский фронт, и "даже один Виктор может думать, как отращивать живот, а не останавливать российские танки от возвращения в Будапешт"

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.

Зеленский: Украина держит европейский фронт, и "даже один Виктор может думать, как отращивать живот, а не останавливать российские танки от возвращения в Будапешт"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт, из-за чего "даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не наращивать свою армию и останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта". Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят Польша и Балтийские государства. Может быть суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не наращивать свою армию и останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта

- сказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а россия.

Павел Башинский

