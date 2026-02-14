Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт, из-за чего "даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не наращивать свою армию и останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта". Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят Польша и Балтийские государства. Может быть суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не наращивать свою армию и останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта - сказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а россия.